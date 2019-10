Exclusief voor abonnees Spelen schoonheidsinstituten doktertje? Artsen luiden de alarmbel “Dit ruikt naar illegale uitoefening van de geneeskunde” guy van gestel

09 oktober 2019

11u09

Bron: Dag Allemaal 0 Fit & Gezond Artsen zijn erg op hun hoede, nu blijkt dat schoonheidsinstituten opleidingen en producten aanbieden die voorbehouden zijn aan dokters. “Niet-bevoegden die met hyaluronzuur aan de slag gaan ... Daar kan permanente weefselschade van komen, of zelfs blindheid”, waarschuwt dokter Marc Moens.

Schoonheidssalons zijn razend populair. Hun producten vliegen de deur uit en ze bieden ook steeds vaker opleidingen aan. Bepaalde handelingen mogen echter uitsluitend door dokters worden gesteld. Wat botox betreft, was die boodschap - na jaren van misbruik - al doorgedrongen. Maar er stellen zich nieuwe problemen.

Medische handeling

Zo is hyaluronzuur, dat volgens de reclame de huid zou verjongen en de lippen voller doen lijken, al een tijdje een hype. Het wordt niet alleen verwerkt in crèmes, velen zien er ook een alternatief in voor botox.

Artsen trekken echter aan de alarmbel. “Het inspuiten van hyaluronzuur móet gebeuren door een erkende arts”, zegt dokter Marc Moens van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten BVAS. “Dit is een medische handeling, omdat je door de huid dringt. Maar we weten dat er inbreuken gebeuren. Jammer genoeg wordt daar zelden of nooit tegen opgetreden.”

De conclusie van dokter Moens is duidelijk: “Wanneer niet-artsen zulke handelingen stellen, spreken we over illegale uitoefening van de geneeskunde, met alle risico’s van dien. Als hyaluronzuur in een slagader terechtkomt, krijg je mogelijk weefselschade en kan er huid afsterven. Zelfs blindheid is een mogelijk neveneffect. En dán komen mensen natuurlijk wél naar een erkende arts voor een herstelbehandeling.”

