Speel eens didgeridoo: Wereldgezondheidsorganisatie tipt de gezondste hobby's

12 november 2019

15u11

Kunstzinnige activiteiten zoals koorzang, kalligrafie en didgeridoo spelen kunnen zowel een positieve invloed hebben op mentale als lichamelijke problemen. Dat blijkt uit een grootschalig rapport van de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) dat zonet verscheen.

Voor het eerst heeft de Werelgezondheidsorganisatie onderzocht hoe kunst allerlei ziektes kan voorkomen en behandelen. Volgens het WHO kunnen bepaalde kunstvormen immers dezelfde of zelfs betere effecten hebben als medicatie of lichaamsbeweging op bepaalde aandoeningen.

Voor hun bevindingen werd er naar meer dan 3.000 studies gekeken, die verschenen tussen januari 2000 en mei 2019. De studies hadden betrekking op psychische en lichamelijke aandoeningen, waaronder ziekten zoals kanker, diabetes, beroertes maar ook posttraumatische stoornissen en depressie. De kunsten zelf werden opgedeeld in vijf categorieën: podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur, cultuur en online kunst.

Een eerste opvallend resultaat vonden ze bij het bespelen van een didgeridoo. Uit een onderzoek bij Australische kinderen met astma bleek namelijk dat zowel hun ademhaling als hun conditie in het algemeen erop vooruit gegaan was door de muzieklessen te volgen.

Uit een aantal andere studies werd hetzelfde resultaat gevonden voor zingen. Volgens het rapport helpt het namelijk als behandeling bij luchtwegaandoeningen doordat het de luchtwegen vrijmaakt. Bij mensen met een chronische obstructieve longziekte, waarbij de luchtwegen aangetast zijn door een chronische ontsteking, werd ontdekt dat hun inspanningsvermogen vergroot was.

In koor

Samen in een koor zingen zou dan weer helpen bij verslavingen en kan de sociale vaardigheden ondersteunen bij patiënten met dementie. Ook breien en pottenbakken in groep hadden hetzelfde effect op mensen die problemen ondervinden met hun geheugen.

Ook kalligrafie bleek uit verschillende onderzoeken veel voordelen te bieden voor je gezondheid. Zo werd vastgesteld dat het zowel de stress, woede-uitbarstingen als paniek- en angstaanvallen verminderde bij kindjes met een posttraumatische stressstoornis na de aardbeving in 2008 in China.

Nog een ander opvallend voorbeeld was walsen, dat even effectief bleek te zijn als bepaalde sportoefeningen bij patiënten met chronisch hartfalen. Daarnaast helpt dansen stress te verminderen, en bij mensen met diabetes kan het ook bloeddrukverlagend werken en de bloedsuikerspiegel onder controle houden.

“De voorbeelden in dit rapport tonen aan dat verschillende kunstvormen tal van gezondheidsproblemen kunnen aanpakken. Ze kunnen dan ook oplossingen bieden die met de medische praktijk niet zo effectief aangepakt kunnen worden”, besluit hoofdauteur van het onderzoek dokter Daisy Fancourt.