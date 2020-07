Specerij én wondermiddel: dit doet kurkuma voor je gewrichten Aangeboden door EG

30 juli 2020

Wie zich ooit al eens aan Indiaas kokkerellen waagde, heeft waarschijnlijk wel een potje kurkuma in huis. De felgele specerij is verantwoordelijk voor de pittige kleur van vele curry’s en doet daarnaast ook zijn intrede in de wereld van soepen, smoothies en thee. Maar wist je dat dat potje kurkumapoeder ook wonderen doet voor je spieren, gewrichten en tal van andere lichaamsdelen? Dit is waarom ook jij gebaat bent bij een dagelijkse dosis kurkuma!

Als de naam kurkuma niet meteen een belletje doet rinkelen, doet ‘geelwortel’ dat waarschijnlijk wel. De specerij gaat al duizenden jaren mee en is onder meer een onmisbaar ingrediënt van currypoeder en gele verf. Enkele decennia geleden ontdekte de wetenschap dat curcumine (een bestanddeel van kurkuma) daarnaast ook geneeskrachtige kwaliteiten bezit. Niet zomaar als remedie tegen één kwaaltje, maar als allround hulpmiddel om het hele lichaam te versterken en verbeteren. Studies tonen aan dat curcumine Alzheimer en hartaanvallen helpt te voorkomen en dat het soelaas kan bieden bij depressieve gevoelens en hoge cholesterol.

Vlotter bewegen

Ondanks die ruime waaier aan voordelen, gebruiken we kurkuma vandaag hoofdzakelijk als natuurlijk middel om je spieren en gewrichten te versoepelen en soepel te houden. Bij het ouder worden (of zelfs op jonge leeftijd bij overbelasting), vermindert de flexibiliteit en beweeglijkheid van onze spieren en gewrichten waardoor bewegen moeilijk, pijnlijk of zelfs onmogelijk wordt. Kurkuma roept dit proces een halt toe en keert het zelfs om, waardoor je weer vlotter kan bewegen. In tegenstelling tot vele andere natuurlijke en synthetische supplementen of medicijnen, kent kurkuma amper bijwerkingen. Zelfs bij langdurig gebruik blijft de kans op maagklachten ontzettend klein.

Ook bij serieuzere kwalen zoals artrose, reuma of spierontstekingen, biedt kurkuma hulp. Onderzoek wijst uit dat curcumine ontstekingsremmend werkt en de pijn verlicht. Steeds meer dokters en patiënten verkiezen daarom een middel op basis van curcumine (zoals Curcufen) boven een traditioneel medicijn. Niet in het minst door zijn gebrek aan bijwerkingen.

