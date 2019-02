Spanje steekt voorbij Italië als gezondste land ter wereld, België zakt twee plaatsen LH

24 februari 2019

18u06

Bron: Bloomberg 5 Fit & Gezond Heeft het te maken met de gazpacho, tapas of paella? Vast staat dat Spanje Italië voorbij gestoken is in de ranglijst van persbureau Bloomberg met de gezondste landen ter wereld.

In welk land is het leven het gezondst en leven de inwoners het langst? Bloomberg zoekt het uit aan de hand van gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties en de Wereldbank en houdt daarbij rekening met onder andere de levensverwachting, gezondheidsrisico’s zoals tabaksgebruik en obesitas, beschikbaarheid van schoon water en sanitair, en mentale gezondheid.

In 2017 stond Spanje in de ranglijst met 169 landen nog op de zesde plaats, nu staat het land helemaal bovenaan. Als hoofdreden verwijst Bloomberg naar de levensverwachting, waarin Spanje enkel Japan en Zwitserland moet laten voorbijgaan, en het eetpatroon.



In 2040 zal het Zuid-Europese land het stokje overnemen van Japan. De Spanjaarden zouden over twintig jaar gemiddeld 85,8 jaar oud worden, de Japanners 85,7 jaar.

Bloomberg verwijst ook naar een onderzoek van de Medische Universiteit van Navarra, dat bewijst dat het Mediterrane eetpatroon zijn vruchten afwerpt. Dat dieet, dat vooral draait om groenten, fruit, noten, exta vierge olijfolie, vis en kip, is veel beter voor de cardiovasculaire gezondheid dat een vetter eetpatroon.

België op 28ste plaats

Italië staat nu op de tweede plaats. Ook IJsland (91,44), Japan (91,38), Zwitserland (90,93)en Zweden (90,24) scoren uitstekend. Australië, Singapore, Noorwegen en Israël vervolledigen de top 10. België staat met een score van 80,46 op de 28ste plaats. De 26ste plaats wordt nu ingenomen door Griekenland.

Opvallend is ook het land op de 30ste plaats: Cuba. Daarmee doet het communistische land het vijf plaatsen beter dan de Verenigde Staten. Een van de redenen daarvoor is volgens Bloomberg de nadruk op preventieve zorg op medisch vlak, wat een positieve invloed heeft op de diagnose en de behandeling van ziekten.

