SOS zomervoeten: 6 simpele stappen en tips van de podoloog voor de perfecte pedicure

Fit & Gezond ‘Geef een vrouw het juiste paar schoenen en ze verovert de wereld’, zei Marilyn Monroe. Klopt, maar nu het sandalenseizoen aangebroken is, toch eerst even die voetjes onder handen nemen. “Ze verdienen meer dan een sporadisch laagje nagellak, maar dat vergeten we nog te vaak”, zegt podoloog Paul Borgions. Zo geef je jezelf de perfecte pedicure in zes stappen.

Gemiddeld wandelen onze voeten in een mensenleven zo’n vijf keer de wereld rond, en toch bengelen ze helemaal onderaan ons prioriteitenlijstje. Nochtans zijn die voeten ons fundament, vertelt Paul Borgions, podoloog en adviseur voor de Belgische Vereniging der Podologen. “Vergelijk het met een gebouw: als je de fundering verwaarloost, kan je dat merken tot in de nok. Voeten houden ons ­lichaam letterlijk en figuurlijk in balans.”

In de voetreflexologie gaan ze nog een stapje verder. Volgens deze theorie staan alle organen en lichaamsdelen in verbinding met plaatsen op de voeten. Aan de hand van de voetzool kan bepaald worden of er problemen zijn met andere zones in het lichaam, zoals het hart of de lever. Hoewel elk wetenschappelijk bewijs ontbreekt, is het wel zo dat een klein voetpijntje of -foutje grote gevolgen kan hebben, aldus Borgions.

“We streven allemaal naar dat magische getal van 10.000 stappen per dag. Maar stappen is een heel lineaire, repetitieve beweging”, zegt hij. “Vergelijk het met 10.000 keer met dezelfde vinger over een tafel wrijven. Zelfs iets kleins als een likdoorn, ­ingegroeide teennagel of kloofje zal zich na verloop van tijd laten voelen. Bovendien beweegt alles mee met onze voeten. Wie één hiel opheft, gaat ook de knie buigen, de heup volgt, je rug krijgt een knik … Er wordt een hele ketting aan ­bewegingen in gang gezet.” Niet zo gek dat pijntjes aan de voeten voor problemen in de rest van het lichaam kunnen zorgen, zoals kniepijn, maar ook enkel-, rug- en zelfs nekklachten.

Op een voetstuk

En toch slagen we erin onze voeten te vegen aan het verzorgen van dat olijke duo. En nee: af en toe een laagje nagellak (dat je dan drie maanden laat zitten) telt niet mee. Voeten verdienen meer dan ­sporadisch een nieuw kleurtje carrosserie. Puilt de gemiddelde badkamer uit van gezichtscrèmes, serums, scrubs en bodybutters, dan is het zoeken naar een voetverzorgingsproduct. Ware speurneuzen vinden misschien nog ergens een verloren gewaande puimsteen, maar daar blijft het bij. Uit het oog, uit de toilettas.

“We zullen veel sneller iets doen aan een rimpeltje in het gelaat dan aan een verrimpelde teen”, lacht Borgions. Pas als het kwart over zomerweer is en het begint te dagen dat er sandalen gedragen moeten worden, schieten we in actie. “Mensen zijn erg visueel ingesteld. Onze voeten zitten negen van de twaalf maanden goed weggemoffeld, waardoor we het blijkbaar moeilijker vinden om er dan goed zorg voor te dragen.”

In Amerika is het nochtans heel normaal. Wie al eens een romantische komedie zag, die weet: niets zo doeltreffend voor een aha-erlebnis als een welverdiende pedicure. Laat het een motivatie zijn om zelf eens een afspraak te maken bij de pedicure, of ga zelf aan de slag. Misschien kom je wel tot nieuwe inzichten. En zo niet, heb je in elk geval mooi verzorgde zomervoetjes.

SOS kloofjes

Pijnlijke kloofjes zijn meestal het gevolg van een droge en harde huid, legt podoloog Paul Borgions uit. “Een zacht en soepel vel kan tamelijk wat aan. Maar als de huid droog is, vermindert de elasticiteit. Wanneer je daar tijdens het wandelen of bij een bepaalde beweging spanning op zet, zal de huid barsten.” Wat kan je eraan doen? “Haal regelmatig eelt weg en smeer je voeten in met een hydraterende crème of vaseline. Koop vooral geen sandalen die achteraan open zijn, zoals slippers. Daar loop je negen van de tien keer naast, wat tot wrijving, eelt en kloofjes leidt.”

Van links naar rechts:

Origins, Reinventing the Heel Mega Moisture for Dry, Cracked Feet, 29,95 euro, bij Zalando.

RainPharma, Repair & Protect Foot Balm, 35,95 euro, bij RainPharma.

TENEN OM TE ZIEN

Geef jezelf de perfecte pedicure in zes stappen.

STAP 1: WASSEN EN SCRUBBEN

Gebruik koud water en laat de zeep links liggen, tenzij je voeten echt vuil zijn. Zeeprestjes kunnen tussen de tenen extra vuil vasthouden. Gebruik een zachte scrub met fijne korrel om dode huidcellen te verwijderen. Masseer in met lichte hand en spoel af met koud water. Afdrogen is belangrijk. Schimmels, sporen en bacteriën voelen zich het best in een vochtige omgeving.

Van links naar rechts:

La Roche-Posay, Fysiologische Superfijne Scrub, 15 euro, bij de apotheek.

Mylène, Foot Scrub, 13,90 euro, bij mylene.eu.

STAP 2: EELT VERWIJDEREN

Een beetje eelt kan geen kwaad. Het is een natuurlijke bescherming van de huid tegen druk en wrijving, zelfs onze handen hebben eelt. Wil je het toch verwijderen? Doe het dan liefst op een droge huid. Keert de eelt telkens terug? Dan is er wellicht een probleem met het afrolpatroon van de voeten of draag je verkeerd schoeisel en kan je beter een afspraak maken bij een erkend podoloog.

Van links naar rechts:

Close, Silky Barefoot Voetrasp, 19,90 euro, bij Planet Parfum.

Scholl, Velvet Smooth Elektrische Voetvijl, 34,99 euro, bij Di.

STAP 3: VOETMASKER

Extra tijd? Gebruik een voetmasker. Die komen in een handige sokjesvorm en bestaan in een voedende en een exfoliërende variant. Als je zo’n peelingmasker gebruikt, hou er dan wel rekening mee dat je voeten er enorm van vervellen. Gemiddeld duurt het nog zo’n twee weken voor je weer sandalen aan kan.

Qiriness, Soft & Smooth Foot Mask, 5,50 euro, bij ICI PARIS XL.

STAP 4: NAGELS KNIPPEN

Knip je teennagels altijd mooi recht. Tijdens het wandelen krijgt de weke huid rond de nagels heel wat druk te verwerken. Als je nagels te rond zijn of geen hoekjes hebben, komt de huid voor de teennagels te zitten, verklaart Paul Borgions. Als de nagels dan groeien, kunnen ze nergens naartoe en groeien ze in de huid.

STAP 5: VERZORGEN

Heb je verkleurde nagels? Ga dan niet lakken om dat te verstoppen, maar maak een afspraak bij een podoloog. Soms hebben verkleuringen te maken met ouder worden – de nagel groeit trager in de lengte dan in de dikte waardoor kleurverschillen ontstaan – al kan het ook wijzen op een schimmelinfectie. In alle andere gevallen: niets zo zomers als kleurrijke teennagels. Vergeet geen basislak om verkleuring te voorkomen. Droge nagels verzorg je het best met een nagelserum of -olie.

Van links naar rechts:

Koh, Essential Nail Serum, 26,86 euro, bij kohcosmetics.com.

ProNails, Longwear Start Basecoat, 14,95 euro, bij Di.

Faby, Coral Beauty Nagellak, 13 euro, bij fabyshop.be.

STAP 6: HYDRATEREN

Hoe droger je voeten, hoe meer wrijving en hoe makkelijker eeltvorming en kloofjes ontstaan. Hou de huid van je voeten soepel met een voetenbalsem of een laagje vaseline. Tip van de podoloog: herhaal deze stap elke ochtend. “Vergelijk het met het smeren van je fietsketting: dat kan je beter doen voor je vertrekt.”

Van links naar rechts:

OPI, Intensive Callus Smoothing Balm, 32,50 euro, bij opi-shop.be.

Rituals, The Ritual of Jing Foot Balm, 10,90 euro, bij Rituals.

