SOS hangborsten: kan je er überhaupt iets tegen doen?

Nele Annemans

06 april 2019

12u26

Helaas pindakaas, noch borstoefeningen, noch dure crèmes kunnen voorkomen dat je borsten na een tijdje gaan hangen - dankjewel zwaartekracht. Maar wat werkt dan wel? En hoe ontstaan hangborsten precies?

Willen of niet, na verloop van tijd zullen je borsten de strijd tegen de zwaartekracht verliezen en aan stevigheid moeten inboeten. Dat gebeurt met alle weefsels van je lichaam. Hangborsten zijn voornamelijk te wijten aan twee factoren: veranderingen in de ondersteunende ligamenten en een vermindering van het borstweefsel.

De belangrijkste structurele eiwitten in ons lichaam zijn immers collageen en elastine, en die zijn helaas verzeild in een oneindige strijd tegen de tijd en omgevingsfactoren. Veranderingen in collageen en elastine beïnvloeden de strakheid van de ligamenten die de borsten ondersteunen, waardoor het weefsel, en dus ook je boezem, zijn stevigheid verliest.

Hoewel je borsten dus van nature zullen hangen, zijn er ook een paar andere factoren die het proces beïnvloeden. Zo spelen je genen een belangrijke rol, maar ook of je al dan niet rookt. Roken zorgt er namelijk voor dat het verouderingsproces sneller verloopt waardoor je borsten sneller slap worden. Ook door veranderingen in het volume van je borstweefsel, bijvoorbeeld als je op korte tijd veel gewicht verliest, verliest je boezem zijn stevigheid. Daarnaast heeft een zwangerschap een grote invloed op je boezem. En hoe meer zwangerschappen, hoe groter de kans dat je borsten zullen hangen. Het goede nieuws? Borstvoeding geven zelf heeft geen invloed op de verandering van de vorm van je borsten. Dat je meer last hebt van hangborsten na je zwangerschap komt namelijk omdat tijdens de zwangerschap je borstomvang groeit, waardoor de ligamenten verlengen en daarna weer aan volume verliest. Daarnaast kunnen hormonale veranderingen een rol spelen. Zo draagt ook de menopauze bij aan hangborsten. Dan zorgt de vermindering van oestrogeen zorgt ervoor dat je minder collageen aanmaakt en dat je melkklieren kleiner worden.

Hoe kan je hangborsten voorkomen?

Om meteen met het slechte nieuws in huis te vallen: borstspieroefeningen helpen niet tegen hangborsten. Die worden namelijk veroorzaakt doordat je te veel of een te slappe huid hebt bij je borsten. Helaas zijn er ook geen wonderbaarlijke supplementen, crèmes of beha’s die hangborsten voorkomen. Die slagen er immers niet in om het verouderingsproces van collageen of elastine tegen te gaan.

Stoppen met roken helpt daarentegen wel, net zoals een goede passende beha dragen. Als je echt iets permanent wil veranderen, kan je het advies inwinnen van een plastische chirurg. Al heb je natuurlijk borsten in alle vormen en maten, sommige wat kleiner, andere wat voller. Omarm dus ook je boezem, want of ze nu groot, klein of een beetje asymmetrisch zijn: alle borsten zijn uniek en daarom net zo mooi.