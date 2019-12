SOS exces: zo maak je gezonde keuzes tijdens de feestdagen NT VW

22 december 2019

09u32

Gezang, gebraad en champagne: de meest wonderlijke tijd van het jaar is weer daar. Hoewel. Die kerstsfeer snuif je graag op, maar de overdosis aan alcohol, eten en smalltalk bezorgt je dan weer een klop van de hamer. SOS exces!

Je ogen waren te groot. De hapjes lonkten té verleidelijk. Uit respect voor de chef durfde je niks te laten liggen ... Diëtiste Sanne Mouha: “Wij, Belgen, staan niet alleen bekend als bourgondiërs, maar ook als zorgzame gastvrouwen en -heren. Een arsenaal aan snacks, een net iets te groot voorgerecht, een royale portie hoofdgerecht en een copieus dessert ... Ai, die lijn!”

Dit helpt:

“Eerst dit: besef dat de woorden ‘feest’ en ‘dagen’ de twee onderdelen zijn van de samenstelling. Obsessief bezig zijn met calorieën zet een domper op het feestgedruis. Sla vooraf dus geen maaltijden over. Niet alleen omdat het geen goede indruk maakt als je uitgehongerd op de toastjes met paté vliegt, maar vooral omdat je dan de neiging hebt om die opgespaarde calorieën te compenseren met een extra schep kroketten of chocomousse. Zo ben je er dus aan voor de moeite.”

“Genieten kan ook zonder de remmen volledig los te gooien. Vraag of je zelf mag opscheppen en neem kleine porties. Dat staat ook goed: de gastvrouw of -heer voelt zich gevleid als je extra vraagt. Groenten vullen goed en bevatten weinig calorieën. Daar kan je een volle lepel van nemen. Helaas is jezelf bedienen niet altijd mogelijk. Eet dan rustig, geniet en laat het overschot gewoon staan. Trop is te veel, weet je wel.”

“Zal je pas laat aan tafel gaan en bereidt je rommelende maag al een aanval op de kom chips voor? Wapen je voor vertrek met soep, een stuk fruit of wat rauwe groenten.”

“Wat nog helpt tegen overeten is veel praten. Daardoor eet je trager, waardoor je maag tijd heeft om aan je hersenen te signaleren dat je genoeg hebt. Wie snel eet, krijgt dat signaal te laat. Voorzie je rijkelijk van water. Dat helpt bij de vertering. Heb je toch (veel) te veel gegeten? Met een wandeling raak je snel van dat vervelende gevoel af.”

Slimme swaps

You can’t have it all, maar wie slimme keuzes maakt tijdens de feestdagen kan én genieten én besparen op calorieën. Deze slimme swaps helpen je alvast op de goede weg!

Proost! Hef het juiste glas

• Champagne (76 kcal) versus gin-tonic (236 + 36 kcal) versus een pintje (45 kcal)

• Droge witte wijn (67 kcal) versus zoete witte wijn (96 kcal) versus rode wijn (68 kcal)

Het ene hapje is het andere niet

• Kaasblokjes (396 kcal) versus een stukje salami (352 kcal)

• Chips (542 kcal) versus groene olijven (147 kcal)

Wat eten we vandaag?

• Frietjes (249 kcal) versus kroketten (220 kcal) versus gratin dauphinois (147 kcal)

• Kalfsblanket (89 kcal) versus runderstoofvlees (117) versus vol-au-vent (93)

En als kers op de taart…

• Chocoladeflan (127 kcal) versus biscuit met botercrème en chocolade (461)

• Tiramisu (329 kcal) versus vanille-ijs (175 kcal)

• Pralines (547 kcal) versus madeleines (439 kcal)

Het aantal kcal is een gemiddelde van de populairste producten en dat telkens per 100 gram of ml. Bepaalde merken kunnen hoger of lager zijn in caloriewaarde. Bron: De Belgische voedingsmiddelentabel, Nubel (vijfde uitgave, 2de druk).