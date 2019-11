SOS examenstress: studenten die niet ontbijten scoren lagere punten NA

20 november 2019

16u08

Bron: EurekAlert 3 Fit & Gezond ‘Ontbijt als een keizer, lunch als een koning en dineer als een bedelaar’. Het is een eeuwenoud gezegde, en blijkbaar schuilt er ook een grond van waarheid in. Zo toont een nieuwe studie aan dat studenten die zelden ontbijten op schooldagen lagere punten halen dan degenen die wel elke morgen hun buikje rond eten.

Onderzoekers van de universiteit van Leeds hebben voor het eerst een verband aangetoond tussen het ontbijt en de schoolresultaten van studenten op de middelbare school. Daarvoor bekeken ze eerst de gegevens van 294 studenten. Daarbij ontdekten dat 29% van de scholieren zelden of nooit ontbijt op schooldagen, terwijl 18% af en toe een ontbijt nuttigt en 53% wel meestal ‘s morgens iets naar binnenspeelt.

Daarna werden die gegevens vergeleken met hun scores op school. In Engeland wordt gewerkt met het GCSE-systeem, waarbij examenresultaten vóór het schooljaar van 2017-2018 weergegeven werden letter grades van A* tot en met G, en daarna in cijfers van 9 tot en met 1.

Daaruit bleek dat scholieren die zelden ontbeten, gemiddeld bijna 2 graden lager scoorden dan degenen die wel ‘s morgens iets aten. “Onze studie toont aan dat middelbare schoolstudenten nadelige effecten ondervinden als ze niet ontbijten omdat hun hersenen onvoldoende voorzien zijn van brandstof aan het begin van de schooldag.”

Voedingsdeskundige Sandra Bekkari is het daar volledig mee eens. “Het is al verschillende keren aangetoond naar concentratie toe dat het ontbijt een erg belangrijke maaltijd is. Ik ben dus een absolute voorstander van ‘s morgens de tijd te nemen om een gezonde maaltijd te nuttigen.”

