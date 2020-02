SOS droge lippen: dermatoloog vertelt wat je beter wel en niét doet Leen Van de Sande

09 februari 2020

09u33

Bron: Glamour 0 Fit & Gezond Wanneer de temperatuur daalt, worden onze lippen weer droger. Met de nodige ongemakken van dien. Maar wat doe je eraan? Wij vroegen dermatoloog Dagmar Ostijn naar de veelgemaakte fouten én tips om weer heerlijk zachte lippen te krijgen.

Niet alleen de winterse temperaturen liggen aan de oorzaak van droge lippen, er zijn nog heel wat andere dingen die de boosdoener kunnen zijn. “In de winter staat de verwarming vaak aan waardoor de lucht veel droger is. Dit kan je lippen en huid uitdrogen. In de zomer kunnen we er last van krijgen door wind en de droogte. Maar ook chloor en zout kunnen uitdrogen werken”, aldus Ostijn.

Verder kunnen lippen ook geïrriteerd raken door allergieën. “Sommige mensen raken maar niet af van hun droge lippen. Vaak zie ik dan als oorzaak dat ze allergisch zijn aan een bestanddeel dat in een product zit dat ze vaak gebruiken. Menthol in tandpasta bijvoorbeeld, of bepaalde bewaarmiddelen in een rode lippenstift kunnen aan de basis van droge lippen lippen”, vertelt Ostijn.

Er zorg voor dragen is de boodschap. “Je lippen zijn namelijk erg kwetsbaar omdat ze een veel dunnere hoornlaag bevatten dan de huid, waardoor het vocht dat er in zit ook veel sneller verdampt.” We hebben er dan ook baat bij om onze lippen goed te verzorgen en uit onze veelgemaakte fouten te leren. Dermatoloog Dagmar Ostijn van Dermadent legt uit wat we beter wel en niet kunnen doen.

Fout 1: De verkeerde lippenbalsems gebruiken

Droge lippen? Lippenbalsems kunnen een reddende engel zijn. Althans, als je een goeie gebruikt. Bepaalde balsems kunnen je lippen namelijk erg irriteren waardoor ze nog droger worden.

“Waar je op moet letten? Gebruik beter geen producten met smaakjes of kleurtjes. Ook balsems met menthol en eucalyptus kunnen irriterend zijn voor de lippen. Je kan beter zachte producten gebruiken, zoals pure vaseline. Niet-geparfumeerde balsems met natuurlijke ingrediënten en plantaardige olie werken het best. Producten met sheaboter, ceramide en glycerine zijn zeker geschikt”, aldus Ostijn.

Fout 2: Likken aan droge lippen

Heel verleidelijk, maar echt niet slim om te doen, is het likken aan de droge lippen en wel om deze reden: “Dat doe je beter niet, want dat heeft een averechts effect. Wanneer je likt aan je lippen, breng je vocht aan dat gewoon weer gaat verdampen. Daarbij neemt het ook nog eens het vocht mee dat dieper in je lippen zit waardoor ze nog droger worden. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht”, zegt de dermatoloog.

Fout 3: Trekken aan de velletjes

Alsof droge lippen nog niet lastig genoeg zijn, komen daar vaak ook nog losse velletjes bij kijken. “Probeer daar af te blijven om erger te voorkomen. Je kwetst er je lippen nog meer mee en er zullen zich dan kloofjes ontwikkelen.”

Die kloven kunnen ervoor zorgen dat je nog verder van huis bent: “Je lippen hebben een natuurlijke barrière die je beschermt tegen bacteriën en virussen. Als je een wondje maakt, is deze barrière kapot en is het dus de ideale toegangspoort voor die bacteriën en virussen. Kloven genezen daarnaast ook nog eens traag en als je gevoelig bent aan koortsblaren, zal je hier sneller last van hebben”, meent Ostijn.

Fout 4: Bepaalde voedingsmiddelen eten bij wondjes

Heb je toch wondjes, let dan op met wat je eet. Alles wat zuur is, zoals citroenen, sinaasappels en tomaten, kunnen de lippen extra gaan irriteren. “Maar zolang de hoornlaag niet gekwetst is, kunnen je lippen wel tegen alle voedingsmiddelen”.

Fout 5: Niet scrubben met een zachte scrub

Ostijn: “Scrubben bij droge lippen is enkel een goed idee als je een zachte scrub gebruikt. Geen scrubs met gemalen abrikozenpitten en dergelijke, deze hebben veel te scherpe kantjes. Een goede scrub is er eentje met een synthetische, ronde korrel. Deze zijn zacht voor de lippen. Maar hier overdrijf je beter niet mee als je wondjes hebt.”

Fout 6: Te veel door de mond ademen

Adem jij ‘s nachts voornamelijk door je mond in plaats van door je neus? Dan heb jij jammer genoeg sneller kans op droge en kapotte lippen. “Dat is zoals je voor een ventilator gaat hangen, alles droogt veel sneller uit”, besluit Ostijn. Niet voor een ventilator gaan hangen dus! Of proberen door je neus te ademen.