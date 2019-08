Sommigen dragen ondergoed meerdere dagen achter elkaar: kan dat kwaad? LDC

17 augustus 2019

14u27

Bron: Popsugar, The Huffington Post, Humo 0 Fit & Gezond Vraag het op de man af, en iemand zal bij hoog en bij laag ontkennen dat die meerdere dagen achter elkaar hetzelfde ondergoed draagt. Toch maken heel wat mensen zich er schuldig aan, zo blijkt uit een nieuwe studie. Is dat nu eigenlijk erg?

Hoe vaak draag jij je slip of boxershort voordat je het in de wasmand zwiert? Die vrijpostige vraag moesten 1.000 Amerikanen beantwoorden. Het resultaat: zo’n 45% draagt z’n ondergoed twee dagen achter elkaar. Iets meer dan 1 op de 10 doet het zelfs nog slechter en draagt een hele week hetzelfde stuk ondergoed. Nog uit de survey blijkt dat het vooral mannen zijn die zich er aan schuldig maken.

Uit een tweede rondvraag - opnieuw bij 1.000 mensen - blijkt dat ongeveer de helft lingerie heeft dat een jaar oud is. 38% weet zelfs niet hoe lang hun ondergoed al in de kleerkast ligt.

Hoe zit het in Vlaanderen?

Best straffe resultaten, die je gelukkig met een korrel zout kunt nemen. De twee onderzoeken werden immers uitgevoerd op vraag van Tommy John, een onderbroekenproducent, en het gaat enkel en alleen over Amerikaanse cijfers. Ter vergelijking: eerder dit jaar vroeg onderzoeksbureau iVox in opdracht van Humo 1.000 Vlamingen naar hun gewoontes op het vlak van persoonlijke hygiëne. Daaruit bleek dat 1 op de 7 Vlamingen niet dagelijks van ondergoed wisselt. Bij mannen ligt dat aantal opnieuw hoger, en is dat zelfs 1 op de 4. Dat zijn nog steeds veel mensen, maar het klinkt toch al geloofwaardiger.

Desondanks hebben de Amerikaanse studies heel wat losgeweekt. Op sociale media raken mensen er niet over uitgepraat. Sommigen geven toe dat ze die slechte gewoonte ook hebben, anderen uiten dan weer hun afkeer. Maar vooral: heel wat socialemediagebruikers vragen zich af wat er gebeurt als je niet elke dag van onderbroek wisselt. Kan dat kwaad?

Volgens Philip Tierno, professor microbiologie aan de New York Universiteit, was je idealiter je ondergoed na één draagbeurt. Toch heeft het geen grote gevolgen voor je gezondheid als je een slip of boxershort twee dagen achter elkaar draagt. Ook microbiologe Sarah Lebeer van de Universiteit Antwerpen raadt aan om elke dag een verse onderbroek uit de kast te halen. “Ondergoed staat in rechtstreeks contact met onze voortplantingsorganen, dan neem je beter geen risico’s. En aan een onderbroek van de vorige dag hangt toch vaak een muf geurtje”, vertelde ze aan HUMO. “Wat betreft de beha: dat is geen broeihaard van bacteriën, al hangt het ook af van je cupmaat. Hoe groter de borsten, hoe meer huidplooien, en daar kunnen makkelijk schimmels ontstaan. En dan moet je wél vaker van beha wisselen.”

Hoe gaat het er bij jou thuis aan toe? Trek jij elke dag proper ondergoed aan?