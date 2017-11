Snuit jij je neus wel goed? Wie op de verkeerde manier snuit, maakt verkoudheid net erger SV

14u24

Bron: Tech Insider 0 Thinkstock Fit & Gezond December komt dichterbij, en dat betekent dat de het tijdperk van de snotteraars weer is aangebroken. Hallo, verkoudheid. Voor je meteen een jaarvoorraad zakdoeken inslaat, leer je best eerst hoe je je neus nu eigenlijk moet snuiten. Want blijkbaar is dat toch niet zo vanzelfsprekend als gedacht.

Ken je dat vervelende verstopte gevoel wanneer je een verkoudheid hebt? Wel, dat maak je alleen maar erger door je neus te snuiten. Dat komt omdat de bloedvaten in je neus geirriteerd zijn. Als je vervolgens als een malle de hele dag door je neus gaat snuiten, oefen je te veel druk uit op je neusgaten en vererger je die irritatie alleen maar. En dat maakt die verkoudheid er niet echt prettiger op. Maar daar stopt het niet. Als je echt pech hebt, kan het dat het snot in je sinussen terecht komt in plaats van in je zakdoek. Wanneer je ziek bent, bevat dat slijm bacteriën of virussen, en die kunnen een infectie veroorzaken. Wanneer die infectie zich vervolgens verspreidt, zal je je net nog zieker voelen dan voordien.

Hoe doe je het dan wel? Sluit één neusgat af, bijvoorbeeld door het met je vinger af te dekken, en blaas vervolgens zachtjes uit door het andere. Doe hetzelfde langs de andere kant.