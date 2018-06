Sneller recupereren na een feestje of vakantie? Preventief detoxen helpt Ann Willems

07 juni 2018

09u01

Fit & Gezond Een bourgondische BBQ of vakantie in het vooruitzicht? Plan nog snel een preventieve pretox in en je lichaam en geest zullen nadien veel makkelijker recupereren.

Wij Belgen zijn levensgenieters. Bij de eerste zonnestralen halen we de barbecue vanonder het stof, spreiden we onze picknickdekens in het park of nestelen we ons op een terrasje, niet zelden tot in de vroege uurtjes. Maar die bourgondische levenswijze heeft ook een keerzijde: ons lichaam kan er maar een beperkte hoeveelheid van aan en als we toch over onze grenzen gaan, kost het best wat tijd om te herstellen. Achteraf op de rem gaan staan helpt om een copieus etentje of nachtje doorzakken sneller te verteren. Maar heb je er al eens aan gedacht om je lichaam en geest ook op al dat leuks voor te bereiden met een pretox?

Met de ‘pre’ van preventie

Pretoxen, dat is ‘preventief gezonder gaan leven zodat je lichaam in balans komt en het sneller recupereert als jij een keertje zin hebt om je helemaal te laten gaan op een tuinfeest, een barbecue, een festival of op vakantie,’ legt Goedele Leyssen uit. De yoga teacher en lifestyle-expert heeft samen met Tao het plan opgevat om Vlaanderen gezonder door de zomer te loodsen met 6 pretoxtips. Goedele: ‘Tijdens een pretoxperiode wordt je lichaam sterker en gezonder. Je energieniveau gaat omhoog en je gaat er stralend uitzien.’

Wie al ooit gedetoxt heeft, vreest nu waarschijnlijk voor tips rond vieze drankjes en vastenperiodes. Onterecht. Goedele: ‘De focus van een pretoxroutine ligt niet op radicale veranderingen maar op kleine lifestyle ingrepen met een groot langetermijn effect.’ En we halen weer opgelucht adem.

Hoe kan je pretoxen?

1. Schep meer groen op je bord

Chlorofyl uit groene planten helpt ons bloed zuiveren. Dus haal verse kruiden zoals peterselie, munt, koriander en basilucum in huis en versnipper ze over je gerechten. Of mix rucola, waterkers, mosterdsla en romeinse sla door een frisse salade. Zet groene groenten zoals boerenkool, spinazie, broccoli, warmoes en prinsessenbootnjes op het menu. Of voeg ’s ochtends aan je smoothie of appelsap een schep microalgen zoals chlorella of spirulina toe.

2. Drink minder koffie

Dagelijks vier of meer kopjes van het zwarte goud is te veel, volgens Goedele Leyssen. Want koffie verzuurt je lichaam (waardoor je moe wordt) en werkt vochtafdrijvend (waardoor je lichaam uitdroogt). Een goed alternatief is groene thee, die is rijk aan antioxidanten en bevat amper een zesde van de cafeïne die in koffie zit.

3. Slaap 1 x per week uit

’s Nachts herstelt ons lichaam, maar daar heeft het wel wat tijd voor nodig. 7 uur ongestoorde nachtrust blijkt een minimum te zijn. Probeer dat minimum toch eenmaal per week te halen.

4. Adem vanuit je buik

Adem jij vanuit je borst of vanuit je buik? Check het even. Leg je ene hand op je borst en je andere ter hoogte van je navel en adem drie keer in en uit. Beweegt de hand op je buik op en neer? Prima! Want een langzame buikademhaling ondersteunt detoxprocessen, boost je energie en brengt je geest tot rust. Is vooral de hand op je borst in beweging? Probeer dan deze oefening: beeld je in dat er een ballon zit ter hoogte van je maag die je op de inademing opblaast via je navel en weer laat leeglopen op de uitademing.

5. Probeer essentiële oliën

Warm 2 druppels essentiële olie op tussen je handpalmen, maak een kommetje met je handen en adem de geur diep in. Welke geur je kiest, hangt af van wat je nodig hebt: rozemarijn bestrijdt vermoeidheid, lavendel nervositeit, pepermunt helpt je focussen, sinaasappel boost je energie.

6. Ontspan elke dag

Plan een dagelijks relaxmoment in. Mediteer, ga wandelen, zwemmen, doe enkele yogaoefeningen, spreek af met vrienden... Jij weet het best wat je helpt om even aan de waan van de dag te ontsnappen en je lichaam en geest tot rust te brengen.

Twee weken pretoxen zou volgens Goedele en Tao al een verschil moeten maken, vier weken is naar verluidt ideaal. Al kan je de pretoxtips natuurlijk ook gewoon het hele jaar door toepassen. En voor de detoxfanaten: als je na een bourgondische dag of week (of twee, drie) een detoxkuur start, zal je hiervan sneller de vruchten plukken.