Sneller geïrriteerd zijn en nog 4 belangrijke signalen die wijzen op een magnesiumtekort Nele Annemans

23 oktober 2018

10u54

Bron: Goed Gevoel 4 Fit & Gezond Magnesium is een van de belangrijkste mineralen voor onze gezondheid: je spieren, hart, zenuwen … allemaal kunnen ze niet zonder. Een magnesiumtekort vermijd je dus beter. Hier ontdek je vijf belangrijke signalen die erop wijzen dat je niet voldoende van het mineraal opneemt.

Magnesium is een uniek en dus onvervangbaar mineraal. Het activeert meer dan 300 metabolische reacties, waaronder de energiestofwisseling en de hormoonhuishouding, en heeft invloed op heel wat processen in ons lichaam. Het is bij tal van lichaamsfuncties onmisbaar, zoals de (hart)spierfunctie, de overdracht van prikkels in spieren en zenuwbanen, de regeling van de bloedsuikerspiegel en de botopbouw.

En hoewel je magnesium in veel voedingsmiddelen (denk aan donkergroene groenten, noten en zaden, bonen, avocado, bananen, yoghurt en zelfs - ja, je hoort het goed - in donkere chocolade) terugvindt, geraken veel vrouwen niet aan die dagelijkse aanbevolen hoeveelheid van 310 à 360 milligram. Hier ontdek je enkele signalen die wijzen op een tekort.

1. Griepachtige symptomen

Verlies van eetlust, misselijkheid, braken, vermoeidheid, zwakte … allemaal zijn het signalen die erop kunnen wijzen dat je een magnesiumtekort hebt. Vaak herken je ze niet omdat ze ook op andere dingen kunnen wijzen zoals griep. Houden je symptomen meer dan vijf dagen aan? Raadpleeg dan je arts.

Lees ook: Griepje te pakken? Of gewoon een verkoudheid? Zo kom je erachter

2. Gevoelloosheid en tintelingen

Als een magnesiumtekort erger wordt, kan je gevoelloosheid en tintelingen ervaren. Je zenuwen hebben immers magnesium nodig om goed te functioneren.

3. Spiercontracties en krampen

Spiercontracties en krampen kunnen wijzen op een magnesiumtekort. Heb je er vaak last van? Vraag dan raad aan je arts om andere oorzaken uit te sluiten.

4. Persoonlijkheidsveranderingen

Als je je plots meer geïrriteerd, prikkelbaar of onrustig voelt zonder reden, kan dat een teken zijn van een magnesiumtekort. Praat erover met je arts als je er meer last van hebt dan anders.

5. Abnormaal hartritme

Magnesium is nodig voor een goede spierfunctie van je hart en een normaal hartritme. Het gebrek eraan kan je hartritme dus verstoren. Neem zodra je er last van hebt, contact op met je arts.

Dit vind je vast ook leuk:

3 signalen dat je niet genoeg vezels eet

5 symptomen die wijzen op een tekort aan vitamine B12

Daarom zou je meer pure chocolade moeten eten

Bron: goedgevoel.be