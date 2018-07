Smoothiebowls zijn mooi én gezond, toch? Experts hebben zo hun twijfels Liesbeth De Corte

13 juli 2018

07u21

Bron: The Huffington Post 0 Fit & Gezond Wie op Instagram #smoothiebowl intikt, krijgt meer dan 1,6 miljoen berichten te zien. Dat verklapt veel over de populariteit van het exotische, kleurrijke ontbijtkommetje. Mooi? Check. Geliefd? Dubbel check! Maar of het ook gezond is?

"Veel mensen gaan er onterecht vanuit dat smoothiebowls gezond zijn", zo steekt diëtist en voedingsdeskundige Ilana Muhlstein van wal. "Ze laten zich misleiden door allerlei fancy termen en ingewikkelde ingrediënten met exotisch klinkende namen als maca, spirulina of reishi. Vaak hebben ze geen flauw idee van de voedingswaarde, maar denken ze dat die ingrediënten heilzaam zijn."

Fructose

In werkelijkheid bevatten die bowls vaak evenveel suiker en calorieën als een smakelijke donut met glazuur, beweert Muhlstein. En oké, het gaat dan wel over natuurlijke suikers uit fruit, ook dat is niet altijd even gezond. Dat blijkt ook uit een studie die gepubliceerd is in het vakblad American Journal of Clinical Nutrition. Daarin staat dat té veel fructose insulineresistentie en zelfs diabetes kan veroorzaken.

Het klopt natuurlijk wel dat de bowls gevuld worden met superfoods als açai en chiazaden, maar ook dat zijn geen ingrediënten met magische toverkrachten. "Zulke superfoods zijn wel degelijk goed voor je gezondheid, maar er zit vaak te weinig in een kommetje om een grote impact te hebben", vertelt Muhlstein nog. "De suikers en calorieën hebben een veel grotere invloed."

Hangry

Ook diëtist en gezondheidscoach Jessica Cording is geen fan van het populaire ontbijt. Zij vindt het vooral problematisch dat er amper eiwitten en vetten in zitten. "Een goede maaltijd bestaat uit vetten, suikers, koolhydraten en proteïnen, maar smoothiebowls bestaan voornamelijk uit suiker en koolhydraten. Het gevolg? In een mum van tijd krijg je opnieuw honger, loop je chagrijnig rond en heb je alweer zin om te eten." Een oplossing is om een proteïnebommetje als pindakaas of notenboter toe te voegen aan de mix, maar hierdoor jaag je het calorieniveau ook de hoogte in.

Cording waarschuwt ook dat je best op je portie let. Als je zelf een smoothiebowl maakt, is het verleidelijk om je te laten meeslepen en je kommetje te versieren alsof het een kerstboom is. "Sociale media spelen daar een grote rol in. Er zijn honderden influencers die foto's posten van een bowl met meer ingrediënten dan je op twee handen kan tellen", vermoedt de voedingsdeskundige. "Mijn gouden raad? Stel jezelf de vraag of je al het fruit ook zou opeten als maaltijd moest je er geen mengelmoes van maken. Ik weet het... Dat is niet bepaald sexy advies, maar het controleren van je portie is wel belangrijk."

Kauwen versus mixen

Nog een nadeel: als je fruit mixt, worden de vezels gebroken. De suiker komt daardoor meteen in de maag terecht, van waar het via de darmen ineens wordt opgenomen in het bloed. Daar bouwt suiker zich op, waardoor je gaat verdikken en vet zich gaat opstapelen.

En hoe meer je kauwt, des te minder je eet. Dat heeft een studie uit het Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics vier jaar geleden toch aangetoond. Alle proefpersonen moesten pizza eten (de gelukzakken). Wie de opdracht kreeg om dubbel zo veel te kauwen als normaal, consumeerde 15 procent minder calorieën.

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. En heb je zin in een smoothiebowl? Dan eet je er toch gewoon lekker eentje op. Weet gewoon dat het niet de meest gezonde optie is. En voor wie het toch een tikje gezonder wil aanpakken, bestaan er verschillende, simpele hacks. Bestrooi je kom bijvoorbeeld met suikervrije toppings. Denk aan kokosschilfers, hennepzaad of chiazaad, in plaats van granola, honing of gedroogd fruit. Heb je graag een romige textuur? Meng er dan wat plantaardige melk of vette, ongezoete yoghurt doorheen. Of kleine stukjes bloemkool, want volgens Cording zorgt deze groente voor een dikke textuur en op deze manier krijg je nog wat extra vezels binnen. Win-win dus. Voor wat extra eiwitten kan je er altijd proteïnepoeder aan toevoegen. Smakelijk!