Smeer jij al gember, CBD of ginseng? Adaptogenen in skincare zijn hip: dit zijn de populairste en hun (vermoedelijke) voordelen

08 oktober 2020

14u32 0 Fit & Gezond Reishi. Manuka. Ashwagandha. Het exotische trio behoort tot de befaamde adaptogenen: planten en kruiden die voor ons lichaam een helende werking hebben. En als we de geruchten mogen geloven, ook voor onze huid. De planten, afkomstig uit de Chinese geneeskunde, passen hun functie aan de behoeften van ons lichaam aan en danken daaraan hun naam. In cosmetica zijn ze ondertussen goed geaccepteerd. Wat dacht je van een crème op basis van gember, een gezichtsmasker met verkwikkende ginseng of een ontspannend serum met CBD? De vraag blijft natuurlijk wel: komen die planten in onze smeersels ook echt met voordelen? “Zie het vooral als een mooi extraatje.”

Van sheetmaskers tot jaderollers en bindweefselmassages: dat we in Europa een boontje hebben voor Aziatische schoonheidsrituelen is een understatement. Met als zoveelste bewijs de nieuwste geïmmigreerde beautytelg: adaptogenen. In een mum van tijd werden ze het nieuwe hippe ding in cosmetica en die snelle integratie is niet eens zo gek.

Dagelijks krijgen we immers te maken met stress en dat heeft ook een effect op ons spiegelbeeld: de huid is een van de eerste plaatsen waar stress tot uiting komt. Zo blijkt uit onderzoek dat huidziekten als psoriasis, eczeem en acne vaak opflakkeren bij stress. Het loont dus de moeite om vaker stil te staan bij ons innerlijke welzijn. En adaptogenen in je skincare blijken de uitgelezen manier om dat te doen.

(Z)onder stress

Adaptogenen combineren de spiritualiteit van de ayurvedische filosofie met de hedendaagse nood aan me-time, vertelt Carolina Pizutilo, adaptogenenkenner en oprichtster van het eerste Belgische holistische wellbeingplatform Ada Studios. “Ze helpen onze huid daar waar die ondersteuning nodig heeft. Dat gaat van herstellen en kalmeren tot het beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf, zoals UV-straling en pollutie. Op die manier werken ze huidverjongend, verzachtend en brengen ze de huid weer in balans.”

Klinkt fantastisch, maar wat zegt de wetenschap? Niet bijster veel, want voorlopig is er nog niet erg veel bewezen, vertelt dermatologe Dagmar Ostijn. “Wel is het zo dat enkele van de adaptogene planten tot de zogenaamde fyto-oestrogenen behoren: ze bootsen de werking van het hormoon oestrogeen na. Naarmate we ouder worden, vermindert het oestrogeen in de huid en deze plantenextracten zouden het tekort kunnen aanvullen. Andere adaptogene planten hebben ontstekingsremmende of antioxiderende eigenschappen.”

“Maar hoeveel hebben we nodig om een effect te bekomen? En geraken de ingrediënten waar ze moeten geraken? In theorie zouden ze kunnen werken”, zegt de dermatologe. “Of dat echt zo is, blijft onduidelijk.” Kortom, bekijk het als een manier om tijd te nemen voor jezelf, en zie de eventuele voordelen van adaptogenen vooral als een mooi extraatje.

De populairste adaptogenen voor je huid

Ashwagandha

Carolina Pizutilo: “In ayurveda wordt ashwagandha beschouwd als een rasayana of verjonger: het herstelt het immuunsysteem en geeft de celvernieuwing een boost. Het hydrateert ook goed.”

Kurkuma

“In periodes van constante stress maakt ons lichaam meer talg aan. Kurkuma kan de sebumproductie reguleren. Het werkt antibacterieel en ontstekingsremmend.”

Matcha

“Omdat matcha tot een fijn poeder wordt vermalen, heb je de voordelen van het gehele blad. Het poeder is rijk aan antioxidanten, aminozuren, vitamines en mineralen.”

Reishi

“Deze paddenstoelen zijn een natuurlijke bescherming tegen veroudering. Enerzijds door antioxiderende eigenschappen, anderzijds door het hoge gehalte aan polysachariden. Deze moleculen helpen de huid om vocht vast te houden en minimaliseren fijne lijntjes.”

Manukahoning

“Deze honing is afkomstig uit Nieuw-Zeeland en wordt gemaakt door bijen die zich voeden met de nectar uit een bloem van de manukaboom. Het zijn deze bloemen die de honing zijn antibacteriële eigenschappen verlenen.”

CBD

“Cannabidiol is een chemische verbinding in cannabisplanten. Je wordt er niet high van, maar zijn kalmerende eigenschappen helpen bij ontstekingen, droogheid en zonneschade. Verder kan het acne bestrijden en helpen bij eczeem en psoriasis.”

