Smeer je crème met zonnefilter? Vergeet dan niet deze plekken op je gezicht Liesbeth De Corte

04 april 2019

14u05

Bron: BBC 0 Fit & Gezond De lente is in het land, maar de zon lijkt zich nog even te verstoppen. Veel mensen laten de zonnecrème dan ook nog in hun badkamerkastje liggen en smeren een crème met zonnefilter (‘Sun Protection Factor’ of spf). Volgens een nieuwe studie is dat niet zo’n goed idee.

Toegegeven, momenteel kunnen we nog niet genieten van een stralende lentezon. Maar of je al dan niet verbrandt, heeft niets te maken met hoe warm het buiten is. Wel met de sterkte van de uv-straling die de aarde bereikt. Die straling wordt weergegeven op een schaal van 0 tot en met 10. Tijdens hartje zomer krijgen we vaak te maken met uv-waardes rond de 7 à 8. Bij zulke hoge waardes verbrand je binnen het kwartier indien je zonder zonnebescherming de deur uitgaat.

Vandaag en morgen ligt de uv-waarde op 2 in Vlaanderen. Dat wil zeggen dat de kans op verbranden redelijk klein is. Het gevolg: veel mensen grijpen niet spontaan naar hun zonnecrème, wel naar een moisturizer met spf. Al hangt daar een risico aan, beweren wetenschappers van de Universiteit van Liverpool.

Niet zo grondig

Volgens de onderzoekers brengen mensen dagcrème anders aan op hun gezicht dan zonnecrème. Dat blijkt ook uit een studie bij 84 mensen. De mannen en vrouwen moesten moisturizer en zonnecrème op hun snoet smeren. Vervolgens werd er een foto genomen met een uv-camera. Die bracht aan het licht dat de hydraterende crème minder grondig was aangebracht dan de zonnemelk. Met andere woorden: sommige plekjes werden overgeslagen en niet goed ingesmeerd.

Mensen met moisturizer vergaten vooral de huid rond de ogen. Ook de neus kreeg minder aandacht, zo schrijven de wetenschappers in het vakblad PLOS One. Dat is zorgwekkend, meent hoofdauteur Austin McCormick. Omdat de huid rond de ogen dunner is, is deze zone ook gevoeliger voor huidkanker.

“Misschien springen mensen zuiniger om met dagcrèmes omdat die meestal wat duurder zijn én in kleinere potjes verkocht worden”, reageert McCormick. Wij hebben ook zo’n donkerbruin vermoeden dat mensen hun moisturizer iets achtelozer uitsmeren dan zonnecrème. “Als je zo’n hydraterende crème gebruikt, kies je het best voor een exemplaar met spf. Met spf is altijd beter dan zonder”, zo voegt de onderzoeker er nog aan toe. “Maar weet: het werkt niet even goed als een zonnecrème.”

Dat zegt ook dermatoloog Ingrid Van Riet. “Vertrouw niet alleen op dagcrèmes met spf. Op zich kunnen ze geen kwaad, maar ze geven een vals gevoel van veiligheid”, vertelde ze eerder al. Van Riet maakt een onderscheid tussen uv A-stralen en uv B-stralen: ub A-straling veroorzaakt huidveroudering en is ook een schuldige bij de ontwikkeling van huidkanker. Uv B-stralen zijn dan weer de uv-stralen die ervoor zorgen dat onze huid verbrandt. “Dagcrèmes bevatten misschien wel een ub B-filter waardoor je minder snel verbrandt, maar ze beschermen minder tegen uv A-stralen. Dat komt omdat uv A-filters doorgaans een witte of glanzende film achterlaten, waardoor ze niet ideaal zijn om in een cosmetisch product zoals dagcrème te gebruiken. En laat die uv A nu net de belangrijkste factor van huidveroudering zijn. Kortom: gebruik je gezond verstand. Smeer wanneer het nodig is, en gebruik dan een echte zonnecrème.”