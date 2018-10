Smartphones en jouw handen zijn géén goede match Liesbeth De Corte

31 oktober 2018

17u07

Dat telefoons schadelijk zijn voor onze gezondheid, weten we ondertussen al wel. Je kan er een pijnlijke smartphone-nek van krijgen, het blauwe licht verstoort je nachtrust en blijkbaar hebben ook je handen last van al dat gescroll en getik.

We kunnen onze handen niet meer fatsoenlijk gebruiken, en dat is de schuld van de smartphones. Althans, dat beweert chirurg en professor Roger Kneebone die lesgeeft aan het Imperial College in Londen. Naar aanleiding van een campagne van Edge Foundation - een wetenschappelijk instituut - stak hij een klaagzang af over zijn studenten. Volgens de professor zouden ze niet meer in staat zijn om simpele, maar noodzakelijke chirurgische taken uit te voeren.

“De meeste geneeskundestudenten halen nog wel hoge cijfers, maar in de praktijk presteren ze ondermaats”, vertelt hij aan de BBC. “Ze zijn minder zelfzeker en bekwaam geworden in hun handgebruik.” Dat gaat dan niet alleen over chirurgische taken zoals knippen of toenaaien, maar ook simpele dingen, zoals een kapot voorwerp repareren. “In plaats van zulke praktische vaardigheden thuis aangeleerd te krijgen, zijn we te veel bezig met swipen en staren naar een tweedimensionaal scherm.”

Die bezorgdheid ligt in de lijn met eerdere uitspraken van Sally Payne. Zij werkt als ergotherapeut voor kinderen bij het Heart of England foundation NHS trust en stelt dat kinderen minder kracht in hun handen hebben dan 10 jaar geleden. Zo kunnen ze hun potloden en pennen niet meer fatsoenlijk vasthouden, omdat ze het zo gewoon zijn om met technologie te werken.

Pijnlijke duim

Nog volgens een Turkse studie uit 2015 die gepubliceerd is in het vakblad Muscle & Nerve hebben frequente smartphonegebruikers vaker last van pijn in hun duim dan mensen die hun telefoon amper vastpakken. De enige oplossing? Je toestel wat vaker links laten liggen, maar toegegeven: dat is niet altijd even gemakkelijk. Sommige kinesisten raden daarom aan om elke dag 10 of 12 keer voor 3 tot 5 seconden lang te knijpen in een stressbal. Een andere goede oefening is je hand voor je gezicht houden, met de handpalm weg van je snoet. Met de andere hand duw je de vingers naar beneden om ze te stretchen. Deze oefening kan je met je andere hand herhalen.