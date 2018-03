Slimme moeder verzint truc om appel vers te houden Aiko van Hooijdonk sam

27 maart 2018

19u24

Bron: news.com.au 4 Fit & Gezond Appelpartjes hebben veel voordelen. Ze zijn hapklaar en een gezonde snack voor kinderen, maar helaas zitten er ook nadelen aan. Binnen een mum van tijd worden ze bruin, en veel mensen gooien ze dan weg. De Australische Eleanor Hill heeft hier echter de oplossing voor gevonden.

De Australische moeder van drie probeert haar kinderen dagelijks fruit te laten eten. Ze snijdt dat in stukjes, maar haar kinderen weigeren die te eten wanneer ze verkleurd zijn. Citroensap wordt vaak genoemd als middel tegen deze verkleuring, maar Hill vond dit onhandig en te duur. Dus ging ze op zoek naar de oplossing.

Ze liet zich inspireren door de avocado. Om de verkleuring van halve avocado's tegen te gaan, wordt de pit erin gelaten en blijft de hele schil zitten. Dus bindt Hill nu de gesneden appelpartjes, met klokhuis en al, gewoon bij elkaar met een elastiekje.

Aan News.com.au zegt de moeder te vermoeden dat de truc werkt omdat de zuren van het fruit ervoor zorgen dat alles vers blijft. Werkt ook prima bij peren, weet ze.

Naast de oplossing van Hill, schijnen de volgende methodes ook te werken.

Zout & water

- Los ¼ tl zout op in een halve liter water.

- Week hier enkele minuten de appelpartjes in.

- Spoel ze vervolgens nog even snel af.

Honing & water

- Meng 2 tl honing door 250 ml water.

- Week hier voor 30 seconden de appelpartjes in.