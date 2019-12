Slikken we de anticonceptiepil binnenkort nog maar één keer per maand? Liesbeth De Corte

05 december 2019

De anticonceptiepil moet je elke dag op ongeveer hetzelfde moment slikken. Doe je dat niet? Oh wee! Al kan daar binnenkort verandering in komen. Een team van wetenschappers heeft een pil ontwikkeld die je maar één keer per maand moet innemen.

De pil is nog steeds het populairste middel om een zwangerschap te voorkomen. Maar eerder onderzoek heeft aangetoond dat minstens de helft van de vrouwen één keer per drie maanden vergeet om dat pilletje te slikken, waardoor ze wel degelijk risico lopen om toch zwanger te geraken.

Een maandelijkse pil zou dat probleem verhelpen, claimen wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zij ontwikkelden er daadwerkelijk eentje: het gaat om een kleine capsule die in een 6-armige ster verandert als het in de maag terechtkomt. Daar blijft het zeker 3 weken zitten, en ondertussen geeft het langzaamaan hormonen af die een zwangerschap moeten voorkomen.

De wetenschappers hebben twee varianten van de pil getest bij varkens. Op dag 21 werd er nog steeds dezelfde dosis hormonen vrijgegeven als op dag 1. Zelfs op de 29e dag waren de hormonen nog steeds aanwezig in het bloed. Ter vergelijking: bij de varkens die de gewone, traditionele anticonceptiepil kregen, waren de hormonen na 2 dagen zo goed als verdwenen uit het bloed.

Op het einde van de maand wordt de capsule - net zoals voeding in de maag - afgebroken. Dat gaf geen problemen voor blokkades of stoelgang, voegen de wetenschappers er nog aan toe.

Het onderzoeksteam hoopt de kleine capsule binnen enkele jaren te kunnen uittesten bij mensen, maar ze zijn alvast enthousiast over de eerste resultaten. “We hopen dat deze maandelijkse pil zal zorgen voor nieuwe gezondheidsoplossingen voor vrouwen”, besluit professor Robert Langer van het MIT. “Maar we zien het breed: hopelijk kunnen we nog andere medicatie ontwikkelen die ook langer werkt en andere ziektes behandelt, zoals alzheimer of aids.”