Slechtgehumeurd? Misschien zitten je darmen er voor iets tussen

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Loop je al de hele dag met een geïrriteerd gevoel rond? Blijkt dat niet de stress voor die nakende deadline of van die berg strijk, maar wel de overload aan chips en chocolade die je gisterenavond naar binnen schrok je zo slechtgezind maakt.

Er is een reden waarom je darmen het tweede brein genoemd worden. Ons enterische zenuwstelsel, een netwerk van miljoenen neuronen, verzendt en ontvangt immers signalen van ons brein naar onze buik en vica versa. Dus als je darmen niet tevreden zijn, zijn je hersenen dat ook niet en omgekeerd. Daarom krijg je als je nerveus bent bijvoorbeeld ook last van je darmen én loop je slechtgehumeurd rond als je een paar dagen te veel fastfood gegeten of te veel alcohol gedronken hebt.

Maar hoe werkt het dan precies? Een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Gastroenterology’ onderzocht het verband tussen je gemoedstoestand, depressie en darmgezondheid. Daarvoor bestudeerden de onderzoekers patiënten die leden aan het prikkelbaredarmsyndroom en depressie, om te kijken of probiotica en een verbeterde darmgezondheid hun symptomen van depressie kon verlichten. Wat bleek? De patiënten die probiotica namen hadden twee keer minder last van depressieve gevoelens tegenover de groep patiënten die een placebo innam.

‘Dat komt omdat meer dan negentig procent van serotonine, de ‘feel good’-neurotransmitter die niet alleen een invloed heeft op je gemoedstoestand, maar ook op je eetlust, slaap, geheugen en libido, gecreëerd wordt in je maag-darmkanaal’, vertelt voedingstherapeute Clarissa Lenherr. En hoe lager je serotonineniveau, hoe slechter je je voelt. Op lange termijn kan het zelfs depressie in de hand werken. Daarnaast kan het een invloed hebben op de kwaliteit van je slaap, wat uiteraard ook je gemoedstoestand beïnvloedt. Lief zijn voor je darmen is dus de boodschap!

