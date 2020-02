Slechte slaper? Kruip dan wat dichter bij je partner NA

19 februari 2020

17u15

Bron: mindbodygreen 2 Fit & Gezond De liefde gaat niet door de maag, maar door de neus. Dat blijkt alvast uit een nieuwe studie van enkele Canadese onderzoekers van de The University of British Columbia. Zij ontdekten namelijk dat de geur van je partner je slaapkwaliteit kan verbeteren.

Om tot die vaststelling te komen, analyseerden enkele onderzoekers de slaapdata van 155 mensen die al jarenlang in een vaste relatie zitten. Elke deelnemer kreeg twee identieke T-shirts waarin ze telkens twee nachten moesten slapen. Het eerste T-shirt was ongebruikt, de tweede werd 24 uur door hun partner gedragen en daarna ingevroren om de geur te behouden. Tijdens die 24 uur werden ze gevraagd om geen deodorant of andere geparfumeerde lichaamsproducten te gebruiken, niet te roken of te sporten en ook bepaalde voeding die een invloed kan hebben op hun lichaamsgeur te vermijden. De deelnemers van het onderzoek zelf wisten niet welk T-shirt ze wanneer droegen.

Om hun slaap te monitoren kregen de proefpersonen ‘s nachts een slaaphorloge aan. Daarnaast vulden ze een enquête in over hoe uitgerust ze zich voelden. Wat bleek? Als de proefpersonen in het T-shirt van hun partner sliepen, vertoefden ze niet alleen sneller naar dromenland, maar ging ook hun slaapkwaliteit erop vooruit. “Het effect was zelfs vergelijkbaar met mensen die melatoninesupplementen nemen om beter te slapen”, aldus hoofdauteur Marlise Hofer.

Veiligheid

Vooral de verbeterde slaapkwaliteit viel de onderzoekers op. “De slaapgegevens toonden aan dat de slaapkwaliteit gemiddeld met meer dan 2% verbeterde én dat de deelnemers veel minder lagen te woelen ‘s nachts als ze het T-shirt van hun partner droegen.”

Uit een eerder onderzoek bleek al dat de geur van je partner kan helpen om stress te verminderen. De aanwezigheid van je partner zou immers een kalmerend effect hebben en je een gevoel van veiligheid geven. Met deze studie hebben de onderzoekers nu een manier gevonden om dat effect na te bootsen, zonder dat de partner daadwerkelijk aanwezig is. In de toekomst willen ze nagaan of de geur van ouders ook de slaapkwaliteit van hun baby kan verbeteren.