Slechte slaper? Deze Japanse ademhalingstechniek kan je helpen Liesbeth De Corte

19 oktober 2019

18u35 3 Fit & Gezond Schaapjes tellen, mediteren of een glas warme melk drinken: slechte slapers proberen talrijke trucjes uit, vaak tevergeefs. Maar wie weet kan ‘moon breathing’ - een Japanse ademhalingstechniek die momenteel viraal gaat - wel soelaas kan bieden.

Lig jij af en toe te woelen in je bed, wachtend tot Klaas Vaak slaapzand in je ogen komt strooien? Dan ben je niet de enige. We hebben allemaal wel eens moeite om in te dommelen. “Wanneer die klachten langer dan een half jaar duren, hebben we het over chronisch slecht slapen. Ongeveer 10% van de bevolking zou eraan lijden. Maar ongeveer de helft van de bevolking heeft er occasioneel last van”, weet psychotherapeute Annelies Smolders, die het boek Start to sleep schreef en een online slaaptraining ontwikkelde.

De grote boosdoener? Het feit dat we voor het slapengaan niet ontspannen. “Voor je in bed kruipt, zou je een of twee uur niet functioneel gedrag moeten vertoond hebben: een boek lezen, muziek beluisteren, tv kijken. Niks beter dan Netflix om bij in slaap te vallen, zeg ik altijd. Maar wat doen we? We lezen onze mails op de computer tot kwart voor twaalf, of we zoeken nog snel naar een vakantiehuisje op de iPad en liggen dan om twaalf uur met de ogen wijd open in bed. Zo lukt het niet natuurlijk. Je moet activiteiten doen om ‘het klopje’ uit te lokken, om slaperigheid op te wekken.”

Kaizen

Een voorbeeld van zo’n activiteit is ‘moon breathing’. De Japanse techniek wordt momenteel druk besproken op online en sociale media, nadat het aan bod kwam in het nieuwe boek Kaizen: The Japanese Method for Transforming Habits, One Small Step at a Time.

Kaizen is een Japans begrip dat zoveel betekent als ‘het verbeteren van je leven’, veelal door slechte gewoontes te doorbreken. Sarah Harvey, een Britse schrijfster die in Tokio gewoond heeft, legt in haar boek stap voor stap uit hoe je dit kunt toepassen. Eén van haar trucjes is ‘moon breathing’. “Dit is een korte ademhalingsoefening die me helpt als ik midden in de nacht wakker lig en de gedachtenmolen op volle toeren draait”, zo legt ze uit. De techniek wordt ook wel Chandra Bhedana genoemd.

De methode gaat als volgt:

Stap 1: Ga rechtop zitten of leg je comfortabel neer.

Stap 2: Doe je ogen dicht en ontspan.

Stap 3: Duw met je rechterduim je rechtse neusgat dicht. Laat ondertussen je wijs- en middelvinger rusten op je handpalm. Je ringvinger en je pink mag je uitstrekken.

Stap 4: Adem rustig in door je linkse neusgat.

Stap 5: Verplaats je vingers: zet je ringvinger op je linkse neusgat en hef je duim op zodat je rustig kunt uitademen.

Stap 6: Herhaal deze oefening een paar keer. Na enkele minuten zou je moeten merken dat je ademhaling veel trager is en dat jij helemaal relaxed bent. Het proberen waard, als je het ons vraagt.