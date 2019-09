Slechte adem? Zo maak je er voorgoed komaf mee Greet Ghysels

29 september 2019

13u55

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond De kans dat jij lekker ruikt zodra je je mond opent na een deugddoend nachtje, is vrij klein. Net zoals de rest van de wereldbevolking, overigens. Maar hoe komt dat zoveel mensen last hebben van een slechte adem en vooral: wat kan je eraan doen? Tandarts Frank Herrobout weet raad.

“De meeste mensen met een slechte adem, ook wel ‘halitose’ genoemd, merken daar niks van”, steekt Tandarts Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen van wal. “Hun omgeving maakt hen erop attent. Een goede of slechte smaak in de mond zegt niets over een slechte adem.”

Maar wat zijn nu de oorzaken van een slechte adem en wat doe je eraan? Wie bijvoorbeeld knoflook, uien of kruiden gegeten heeft, alcohol gedronken heeft of gerookt heeft, kan een onaangename lucht uitademen. Die geur is tijdelijk en je kan hem voorkomen of maskeren, bijvoorbeeld met ­suikervrije kauwgom of door je ­tanden te poetsen.

Maar vaak is een ontstoken tand of ontstoken tandvlees de oorzaak. “De bacteriën produceren een onaangename zwavelgeur. Met een wortelkanaalbehandeling kan de tandarts de ontsteking in de tand of kies ­verhelpen. Ontstoken tandvlees kan je voorkomen als je tweemaal twee minuten per dag je tanden poetst met fluoridetandpasta. Reinig daarnaast eenmaal per dag de ruimtes tussen de tanden en kiezen met ­ragers, flosdraad of tandenstokers.”

Herrbout wijst er ook op dat het belangrijk is om je tong te reinigen. “Op het achterste gedeelte van de tong zijn bacteriën en voedselresten aanwezig. De bacteriën produceren zwavel. Reinig de tong daarom dagelijks met een tongreiniger. Levert het tongreinigen onvoldoende resultaat op? Dan is extra verzorging nodig met een spoel- of gorgelmiddel en/of een spray op basis van zink.”

Slechte adem komt volgens de tandarts ook vaak voor bij mensen met een droge mond. “Dat kan ontstaan door een te geringe speekselproductie of voortkomen uit het ademhalen door de mond. Bepaalde medicijnen hebben een droge mond als bijwerking. Als je klachten hebt, ga dan naar de tandarts.”

“Soms zorgen chemische processen in het bloed dat de lucht uit de ­longen onaangenaam ruikt. Slechte adem kan ook ontstaan bij een ­perfecte mondhygiëne. Een ­ontsteking in de keel of neusholte kan de veroorzaker zijn. Een kno-arts kan je helpen”, besluit Herrebout.