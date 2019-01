Slecht nieuws: waarschijnlijk overschat jouw fitnesstracker het aantal verbrande calorieën AW

29 januari 2019

11u49

Bron: BBC News, Huffington Post 0 Fit & Gezond Slecht nieuws voor enkele ijverige sportievelingen die hun calorieverbruik zorgvuldig meten met een zogenaamde fitnesstracker. Uit een onderzoek van de Academy of Medical Royal Colleges blijkt immers dat de wearables het aantal verbrande calorieën grondig overschatten.

Een fitnesstracker, wearable of smartwatch is een klein sporthorloge dat niet enkel het uur weergeeft, maar ook het aantal dagelijks gezette stappen meet. Denk aan de populaire Fitbit, de Polar of een exemplaar van Garmin. Tegenwoordig bezitten ze ook vaak een hartslagmeter en gps. Dankzij de gadgets kan je activiteiten zoals hardlopen, fietsen of wandelen makkelijk registreren waarna je via een applicatie op je smartphone kan bewonderen hoeveel calorieën je tijdens de activiteit verbrandde. En eerlijk: daarvoor doen we het toch?



Maar is het eigenlijk wel realistisch dat zulke kleine wearables het calorieverbruik correct meten? Dat vroegen enkele onderzoekers aan de Aberystwyth University, aangesloten bij de Academy of Medical Royal Colleges, zich ook af.

Overschatting

De onderzoekers gingen aan de slag met verschillende toestellen, met een kostprijs van zo’n honderd euro. Het resultaat was enigszins teleurstellend, voor de gebruiker althans. Stuk voor stuk gaven ze een hoger cijfertje weer dan in werkelijkheid. Vooral tijdens het wandelen overschatten de fitness trackers het werkelijke calorieverbruik. En misschien gebeurt dat wel bewust, om te motiveren, stellen de onderzoekers.

Zuurstofinname

Om het aantal verbrande calorieën juist in te schatten, werden enkele proefpersonen aan een monitor gekoppeld die niet enkel de hartslag, maar ook de zuurstofinname registreerde. Intussen moesten ze op een loopband wandelen of lopen. Ze droegen natuurlijk ook hun ouwe vertrouwde (en incorrecte) wearable rondom de pols.

In hoeverre de resultaten van de werkelijkheid afweken, varieerde per toestel. Zo overschatte de Fitbit Charge 2 - een populair model ter waarde van zo’n 120 euro - het calorieverbruik van een wandeltocht met maar liefst vijftig procent. Ook andere (minder bekende) merken waaronder Letscom en Letsfit, overschatten het calorieverbruik. De Fitbit Charge 2 was overigens wel vrij correct wat betreft calorieverbruik tijdens een hardloopactiviteit.

(Lees verder onder de foto)

Nuance

“Eender welk apparaatje je gebruikt tijdens een activiteit, je moet de data altijd met enige nuance interpreteren”, aldus Rhys Thatcher, fysioloog en professor aan de Abersytwyth University. Daarbij benadrukt hij dat gezonde individuen niet te snel gealarmeerd moeten zijn door de resultaten van hun smartwatch. Zo suggereren enkele apparaten dat de hartslag erg hoog is waardoor sommige gebruikers bezorgd bij hun dokter aankloppen. Onterecht, zo blijkt vaak.