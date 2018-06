Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten: het wordt alleen maar erger door klimaatverandering Annemiek Brandiet & Carla van der Wal

01 juni 2018

11u58

Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten: hun leven zal door klimaatverandering alleen maar miserabeler worden. De eerste ellende stak afgelopen jaar rond Sinterklaas de kop al op, omdat de natuur steeds eerder tot bloei komt.

Soms was de jeuk zo erg dat de Nederlandse Inge van Leipzig wel met een vork in haar ogen wilde prikken. Alles om maar af te komen van de ultieme kwelling: hooikoorts. Talloze patiënten zoals zij kijken met angst en beven, naar het moment waar iedereen zich op verheugt. Mooi weer, de natuur die ontluikt.

Voor alle patiënten heeft bioloog Arnold van Vliet van de Universiteit Wageningen slecht nieuws. Dankzij klimaatverandering wordt het voor hen de komende jaren allemaal alleen maar erger. Stijgende temperaturen zorgen voor een langer durend groeiseizoen. Eind november, begin december van vorig jaar werden de eerste bloeiende hazelaars al gespot. "Mensen hadden rond Sinterklaas hooikoortsklachten." In de toekomst loopt het seizoen ook nog eens langer door.

Sommige mensen voelen zich van hooikoorts zo belabberd dat ze zich ziek moeten melden. Twee ontstoken ogen van de jeuk en het wrijven, tergende jeuk aan het gehemelte, een snotneus die niet wil stoppen. Bij Inge begon dat allemaal voor het eerst toen ze ongeveer 18 jaar oud was. "Ik heb aanleg voor allergieën. Ik heb van de huisarts tabletten gekregen die wel helpen, maar waar ik ook heel suf van wordt. Dat is met werken niet handig."



Het was voor haar reden om zich te storten in één van de alternatieve therapieën die er zijn. Bij een fysiotherapeut in haar thuisstad Rotterdam liet ze tape op haar rug aanbrengen, dat de huid op spanning zet. Door ‘medical taping’ zouden onder meer afvalstoffen sneller worden afgevoerd. "Het heeft me verbaasd, maar ik heb veel minder klachten en meer lucht." Volgens haar fysiotherapeut Jurgen Renting zijn de resultaten zo voor het merendeel van de patiënten bij wie hij tape aanbracht.

Maar voor die mensen is opnieuw slecht nieuws uit wetenschappelijke hoek, ditmaal van internist allergoloog Hanneke Oude Elberink van het Universitair Medisch Centrum Groningen. "Ik hoor van patiënten ook enthousiaste verhalen over medical taping, maar er is geen enkel bewijs dat het werkt. Wel is in het algemeen bekend dat placebo-effecten bij chronische aandoeningen groot zijn. Ondanks het feit dat je zelf met nepmedicatie kan verbeteren, heb je duidelijk meer baat bij echte medicatie."



Als patiënten zich beter voelen door geplak op de rug, heeft Oude Elberink op zich daar geen bezwaar tegen. "Ik heb er wel bezwaar tegen dat professionals dit aanprijzen als werkzaam. Maar ja, als ze vertellen wat ik vertel, helpt het niet meer. Dan is de magie verdwenen.’"



Voor hooikoortslezers die bij deze uit de droom zijn geholpen, volgt het laatste beetje slecht nieuws, opnieuw van bioloog Van Vliet. Door al dat mooie weer maken we ook kennis met nieuwe plantensoorten. En sommigen zijn pure horror voor patiënten. "Bijvoorbeeld ambrosia, die bloeit pas laat, maar is één van de ergste hooikoortsplanten ter wereld. Het is een plant die niet tegen te houden is. Je ziet ook steeds meer olijfbomen. In het Middellandse Zeegebied is dat één van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts."

