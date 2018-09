Slecht nieuws: je kater duurt langer dan je denkt Valérie Wauters

02 september 2018

15u13

Gisteren ook een stevig stapje in de wereld gezet? Dan bestaat de kans dat je vandaag te maken krijgt met een kater. Misschien denk je ondertussen al door het ergste heen bent? Helaas blijkt er binnen in je lijf nog heel wat aan de gang te zijn.

Uit een onderzoeksproject van experts aan de universiteit van Bath blijkt dat een verminderde hersenactiviteit zelfs nog optreden kan wanneer de alcohol in je systeem is gemetaboliseerd.

Tegen de tijd dat de alcohol van de voorbije nacht je lichaam heeft verlaten (ter info: alcohol metaboliseert aan een snelheid van ongeveer 1 drankje per uur), heb je meestal het gevoel dat je door het ergste heen bent. Je denkt waarschijnlijk dat je ook probleemloos opnieuw met de auto kunt rijden. En hoewel dat in principe misschien wel zo is -je blaast waarschijnlijk niet meer positief bij een alcoholtest- denk je best twee keer na voor je achter het stuur stapt. Nieuw onderzoek suggereert immers dat het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals met de wagen rijden en concentratie op het werk) nog steeds belemmerd wordt door je alcoholgebruik van de voorbije avond. En dat zelfs nadat het alcoholgehalte in je bloed weer normaal is.

De hoofdauteur van deze analyse, Craig Gunn, legde uit hoe de onderzoekers 19 bestaande onderzoeken beoordeelden om deze informatie te concluderen. ‘We ontdekten dat een kater de psychomotorische snelheid, het korte- en langetermijngeheugen en onze aandachtspanne beïnvloedt”, aldus Gunn. “Dat vertaalt zich in een slechtere concentratie en focus, een minder goeie focus en een langere reactietijd in de dag na een avond waarop je teveel gedronken hebt.”

Gunn wijst er wel op dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar het ontstaan en de gevolgen van een kater om staalharde conclusies te kunnen trekken.