Slecht geslapen? Waarom we rond deze periode van het jaar nog vermoeider zijn

08u12

Fit & Gezond Gisteren weer moeite gehad om de slaap te vatten en nu met een slaapkop aan deze vrijdag begonnen? Typerend voor deze periode van het jaar, weet slaapexpert Johan Verbraecken van het UZ Antwerpen. De donkere dagen van deze wintermaanden sturen onze biologische klok in de war, waardoor ons slaappatroon verstoord is, legt hij uit aan Het Nieuwsblad.

Ben je van jezelf al geen al te beste slaper, dan zal je het in deze donkere maanden van het jaar nog moeilijker krijgen. Onze blootstelling aan daglicht is erg beperkt - zeker tijdens deze laatste wel erg donkere weken - waardoor onze biologische klok verstoord raakt en we moeite hebben met in slaap te vallen.

Aan die uren daglicht kunnen we zelf weinig veranderen, tenzij proberen zoveel mogelijk buiten te komen als dat natuurlijke daglicht toch aanwezig is. Daarnaast helpt het om voldoende aan lichaamsbeweging te doen, waardoor je beter in slaap valt 's avonds en de volgende ochtend ook energieker wakker wordt.

Verder tipt Verbraecken nog om niet in bed te blijven liggen als je de slaap niet kan vatten 's avonds. Sta op en doe iets ontspannends dat je afleidt, zoals een boek lezen of wat yogaoefeningen doen. Ook een daglichtlamp kan volgens de slaapexpert helpen om je slaap-waakritme weer opnieuw in balans te krijgen.