Slecht geslapen? Probeer dan vanavond dit trucje voor een goede nachtrust Charlotte Dierckx

Lig jij ook de hele nacht te woelen in je bed? Dan begrijp je ongetwijfeld wat voor invloed dat heeft op de day after. In de meeste gevallen is de toon voor een rotdag meteen gezet. Gelukkig is er een trucje dat je helpt om de nacht goed door te komen. De redder in nood? Pink noise.

Waarschijnlijk heb je de term white noise of witte ruis wel eens horen vallen. Het geluid is monotoon, voorspelbaar en saai, waardoor je hersenen minder afgeleid worden. Exact wat je brein nodig heeft wanneer het slaap probeert te vatten.

Val jij altijd als een blok in slaap? Maar word je 's nachts wel meermaals wakker? Dan heb je nood aan een beetje pink noise, ofwel roze ruis, in je leven.

Terwijl witte ruis ervoor zorgt dat omgevingsgeluiden zodanig worden geneutraliseerd dat onze hersenkwabben uit pure verveling in sneltempo dromenland bereiken, zorgt roze ruis voor een gebalanceerde mix tussen hoge en lage frequenties. Uit onderzoek blijkt dat die afwisseling van frequenties helpen bij het afbouwen van hersenactiviteit, waardoor je niet alleen sneller slaap vat, het verbetert ook nog eens je slaapkwaliteit.

YouTube staat er vol van, maar gemakkelijkheidshalve kan je net zo goed even Sleep And Noise Sounds downloaden op je smartphone. Deze app heeft zowel witte als roze ruis in de aanbieding en is ook nog eens helemaal gratis. Vaarwel verstoorde nachtrust!