Slecht geslapen of sta je op met nekpijn? Zo kies je een goed hoofdkussen Liesbeth De Corte

18 oktober 2019

08u06 1 Fit & Gezond Zowat de helft van de Vlamingen slaapt slecht. Meer zelfs: deze week kwam aan het licht dat 1 op 5 ooit al Zowat de helft van de Vlamingen slaapt slecht. Meer zelfs: deze week kwam aan het licht dat 1 op 5 ooit al slaapmiddelen genomen heeft omdat ze te lang moesten wachten op Klaas Vaak. Er zijn natuurlijk heel wat factoren die je nachtrust beïnvloeden, zoals stress, blauw licht en voeding. Maar ook je hoofdkussen speelt een rol. Wij vroegen tips aan ergonoom Pascal Mannekens om het juiste kussen te kiezen.

Zacht of hard, dik of dun, één of twee op elkaar gestapeld. Iedereen heeft een duidelijke voorkeur voor het kussen waarop we ‘s nachts ons hoofd te ruste leggen. Maar is dat ook altijd het juiste kussen? Zeker als je opstaat met nekpijn, schouderklachten en misschien zelfs hoofdpijn, kan het de moeite waard zijn om een nieuw - en beter - exemplaar aan te schaffen. Dat doet meteen een vraag rijzen: hoe kies je dat in godsnaam uit?

Het advies van collega’s, vrienden en Google luidt als volgt: kies een hoofdkussen dat past bij je slaaphouding. “Larie en apekool”, verzucht Pascal Mannekens, slaapexpert, ergonoom en auteur van ‘Rust voor je rug’. “Er bestaat niet zoiets als één specifieke slaaphouding. De mens ligt niet de hele nacht muisstil, maar beweegt tijdens de slaap. Wie weet dommel je in op je zij, maar voor je het weet rol je op je buik en even later word je wakker op je rug. Het klopt dat je een dominante slaaphouding hebt - de meesten vallen in slaap op hun zij - maar vroeg of laat verandert iedereen van houding in bed.”

Twee parameters

Je keuze mag je dus niet baseren op je slaaphouding. Zoveel is duidelijk. Maar op wat dan wel? “Over het algemeen raad ik aan om te kiezen voor een rechthoekig kussen, eentje dat bijvoorbeeld 60 centimeter breed is en 40 centimeter diep. Daarnaast moet je rekening houden met twee parameters. Het hoofdkussen vormt het sluitstuk van je slaapsysteem, oftewel het samenspel van matras, bedbodem en kussen. Je hoofdkussen moet hier goed op afgestemd zijn”, legt Mannekens uit.

“Je lichaamsbouw is de tweede factor. Mensen die zwaargebouwd zijn of overgewicht hebben, kiezen het best voor een kussen dat iets harder en dikker is. Dat zal voor hen ook een tikje comfortabeler aanvoelen. Aan het ander uiterste vind je magere mensen - vaak vrouwen - met weinig vet en spiermassa. Zij liggen beter op een zachte matras en dun hoofdkussen. Zeker als hun schouders breder zijn dan de taille.”

Allemaal goed en wel, maar hoe moet je dat concreet aanpakken? Volgens Mannekens ga je het best naar een winkel en zoek je eerst een matras die lijkt op die bij je thuis. Voelt die even hard of even zacht aan? Leg je dan neer op je zij en check of je schouder goed wegzakt in de matras. Dan is het tijd om enkele kussens uit te testen. Het belangrijkste is dat je hoofd niet te hoog ligt. “Stevig aan de nek, zacht aan de schedel. Zo ziet het ideale kussen eruit. Op die manier krijgen je nekwervels voldoende ondersteuning. Deze moeten immers in een rechte lijn liggen met je ruggenwervels.” Nog een laatste tip van de expert: leg nooit of te nimmer twee kussens op elkaar. “Dan ligt je hoofd gegarandeerd te hoog.”