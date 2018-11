Slecht geslapen? Kans is groot dat je vandaag zoveel calorieën meer eet Nele Annemans

11 november 2018

08u22

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Dat een slaaptekort allesbehalve gezond is, weet je vast al wel. Na een kort nachtje kan jij je minder goed concentreren, loop je rond met een humeur als een donderwolk én ook je eetlust ondervindt gevolgen. O nderzoekers kleven er zelfs een exact getal op, in de vorm van het aantal extra calorieën dat je binnenspeelt als je té lang schaapjes ligt te tellen.

Uit een nieuwe overzichtsstudie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift European Journal of Clinical Nutrition, blijkt dat je maar liefst 385 calorieën meer eet de dag nadat je te weinig geslapen hebt. De deelnemers volgden hun normale eetpatroon niet meer en aten beduidend meer vette voeding en minder eiwitten als ze te weinig geslapen hadden. De onderzoekers vonden ook dat de deelnemers niet meer gingen sporten om die extra calorieën te verbranden. Dat leidt uiteindelijk tot gewichtstoename, want wie elke dag minder dan 7 à 9 uur per nacht slaapt, en 385 calorieën per dag meer eet, komt uiteindelijk na 9 dagen een halve kilo aan. En dat niet alleen, je loopt ook een hoger risico om allerlei ziektes zoals type 2 diabetes, hypertensie en hartfalen te ontwikkelen.

Maar waarom maakt te weinig slaap je zo hongerig? Volgens onderzoekers knoeit een slaaptekort met je hormonen, en in het bijzonder met leptine en ghreline, die verantwoordelijk zijn voor je eetlust. De studie toont ook aan dat je door een slechte nachtrust sneller naar voeding grijpt als beloning. Met andere woorden, je guilty pleasures zoals die overheerlijke pizza, dat pakje friet van de frituur met mayonaise of reep chocolade zien er plots veel aantrekkelijker uit dan wanneer je wel uitgerust bent.

Heb je dus moeite om af te vallen? Probeer dan zeker om 7 tot 9 uur per nacht te slapen. Als dat niet lukt (omdat … tja, het leven), weet dan dat je de volgende dag waarschijnlijk verleid zal worden om meer en slechter te eten dan normaal, en probeer om die drang te bestrijden. Je gezondheid én je taille zullen je dankbaar zijn.

