Slecht geslapen? Dan ben je vandaag gevoeliger voor pijn Liesbeth De Corte

13 februari 2019

09u42

Bron: Forbes, The New York Times 0 Fit & Gezond Na een korte nacht loop je vaak humeurig rond. Af en toe lijkt het zelfs alsof kwaaltjes meer pijn doen. Reageer je gewoon dramatisch of is dat ook echt zo?

Om een antwoord te kunnen geven op die vraag hebben onderzoekers van de Universiteit van Californië een experiment op poten gezet met 25 testpersonen. Er werd aan hen gevraagd om twee keer langs te komen bij het labo. De ene keer konden ze goed slapen, de andere keer mochten ze geen oog dicht doen.

Om ‘s ochtends een pijnervaring te kunnen meten, werd er een hittebron tegen de enkel geduwd. Daarbij werd de temperatuur langzaam omhoog gedreven. Ondertussen moesten de deelnemers aangeven hoeveel pijn ze ervoeren op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 ondraaglijk was. Blijkbaar maakte een slechte nachtrust de ervaring nog pijnlijker: zo’n 15 tot 30%.

In een tweede onderzoek werden 60 mensen opgetrommeld, die stuk voor stuk last hadden van chronische pijn. Zij moesten 2 dagen lang aangeven hoe goed ze geslapen hadden en wat hun pijnervaring was. En ook hier voorspelde een slechte nachtrust meer pijn de volgende dag. Opvallend is dat het geen rol speelde hoe lang de deelnemers in dromenland vertoefden, maar wel of ze voldoende diep geslapen hadden.

Wat betekent dit nu? Hoe slechter je slaapt, hoe lager je pijngrens wordt? Dat is iets te kort door de bocht. “Deze resultaten zijn vooral interessant omdat ze andere wetenschappers aanmoedigen om zich in dit onderwerp te verdiepen, zodat we de hele achterliggende werking kunnen uitpluizen”, reageert Michael J. Twery, slaapdeskundige bij het National Heart, Lung and Blood Institute, in The New York Times. “Als we begrijpen hoe slaap de pijnervaring beïnvloedt, kunnen we pijn beter behandelen."

Andere onderzoekers hebben toch nog een puntje van kritiek: de studie werd uitgevoerd bij een kleine groep proefpersonen. Anderzijds geven ze ook toe dat de resultaten intrigerend zijn. Zeker nu er steeds meer chronische pijnaandoeningen voorkomen, is het een goede reminder dat er ook andere oplossingen bestaan dan medicatie om pijn te bestrijden. Er is gewoon nog meer onderzoek nodig.