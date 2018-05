Slapend slanker in een drainagepak? Wij probeerden het uit Reeks: NINA summerproof Birte Govarts

20 mei 2018

15u04 0 Fit & Gezond Afslanken door 12 keer gedurende een half uur door een speciaal pak gemasseerd te worden? En dat terwijl je een boek leest of zelfs een dutje doet? BodySculptor zegt dat het kan, redactrice Birte testte uit.

"Ik ben altijd al mollig geweest. Normaal trek ik me daar weinig van aan (niet iedereen kan het perfecte lichaam hebben, toch?), maar nu ben ik op mijn zwaarst en word ik een beetje ongelukkig wanneer ik in de spiegel kijk. De slogan van bodySculptor - ‘want afslanken kan ook ontspannend zijn’ - klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar al na mijn eerste sessie bij Geniet, Eet, Leef in Waregem weet ik dat het credo niet gelogen is."

Byebye, vrije vetcellen!

Een behandeling voelt als pure ontspanning. Twee keer per week installeer ik me op de behandelingstafel, gehuld in een speciaal pak dat mijn hele lichaam masseert. Diëtiste Laura legt me uit dat biomagnetische golven de vrije vetcellen in mijn lichaam losmaken, en dat die vervolgens door een efficiënte drainage afgevoerd worden. Na twaalf sessies zal ik dus vooral strakker zijn. Na de behandeling mag ik vier uur lang geen koolhydraten eten - anders zou mijn lichaam die verbranden in plaats van vet - en drink ik het best veel water. Verder hoef ik geen strikt voedingsplan te volgen, maar uit eigen beweging probeer ik me tot een portie koolhydraten per dag te beperken, eet ik ’s middags een slaatje in plaats van een warme maaltijd uit het bedrijfsrestaurant én snoep ik minder.

Zzzzzzz

Moeilijk om vol te houden is het niet. Integendeel. Iedere sessie voelt als een klein verwenmoment voor mezelf waarbij ik nét niet in slaap val. Na twaalf sessies ben ik 34 centimeter slanker en twee kilo lichter. Vooral aan de bovenkant van mijn lichaam merk ik het verschil, jammer genoeg minder aan mijn poep en billen. Diëtiste Laura is tevreden met het resultaat en ook ik ben er best blij mee. Je gaat natuurlijk niet van maat 42 naar maat 38 door twaalf keer een massage te ondergaan, maar ik ben toch slanker en - vooral - strakker!

Het verdict

Resultaat na 6 weken: - 34 cm en – 2 kg

+ Iedere sessie voelt als pure verwennerij.

- De behandeling is niet goedkoop.

PRIJSKAARTJE: voor 12 behandelingen (die je ondergaat op 6 weken tijd) betaal je € 595. Info vind je op de website.