Slaapproblemen? Dit trucje van militairen maakt daar een einde aan Liesbeth De Corte

29 september 2018

17u10

Bron: The Independent, Business Insider 10 Fit & Gezond Sommige mensen, zoals ondergetekende, moeten hun hoofd nog maar neervlijen op hun hoofdkussen of ze zijn al in dromenland. Anderen, zoals het lief, kijken gefrustreerd toe en liggen een hele nacht te woelen. Misschien dat die pechvogels gebaat zijn bij een oude militaire truc.

Niet in slaap kunnen vallen, 's nachts verschillende keren wakker worden of amper een paar uur een uiltje knappen. Maar al te veel Belgen kampen met slaapproblemen. Begin dit jaar kaartte professor An Mariman van de Gentse Universitaire Slaapkliniek het probleem aan in De Morgen: zowat 15% van de bevolking lijdt aan slapeloosheid.

"Dat wil zeggen dat ze de voorbije drie maanden zeker drie nachten per week slaapproblemen hebben gehad. Dit kan betekenen dat ze pas na meer dan een half uur in slaap vallen, minder dan zes uur slapen, ’s nachts meer dan een half uur wakker liggen of niet voldoende gerecupereerd zijn na het slapen. Daarbij ondervinden ze ook overdag last van dat slaapgebrek", vertelde ze destijds aan de krant.

Druk, druk, druk

Mariman meent dat de toename van het probleem te wijten is aan onze steeds drukker wordende levens. Niet alleen plannen we zelf meer activiteiten ’s avonds, ook draait de maatschappij steeds sneller en wordt er steeds meer van ons verwacht. “Als we ergens tijd moeten besparen, dan doen we dat vaak op onze nachtrust en niet op onze activiteiten”, aldus de professor. Daarnaast kunnen ook je genen en de invloed van elektronica op ons slaappatroon een rol spelen.

Schaapjes tellen, mediteren of een glas warme melk drinken: slechte slapers proberen talrijke trucjes uit, vaak tevergeefs. Maar wie weet kan een slaaptechniek uit het leger wel soelaas kan bieden. De methode wordt beschreven in het boek ‘Relax and Win: Championship Performance' en is recent opnieuw online opgedoken. Naar verluidt zou je binnen de 120 seconden in slaap vallen en werkt de lifehack bij 96% van de Amerikaanse soldaten die het zes weken lang consequent hebben uitgetest. Het proberen waard, als je het ons vraagt.

De methode gaat als volgt:

Stap 1: Ontspan de spieren in je gezicht, inclusief je tong, kaak en de spieren rond je ogen.

Stap 2: Laat je schouders in je hoofdkussen en matras zakken. Breng ze zoveel mogelijk omlaag. Ontspan daarna de spieren in je rechterbovenarm, gevolgd door je onderarm. Herhaal met je linkerarm.

Stap 3: Adem uit en ontspan je borstkas.

Stap 4: Nu zijn je benen aan de beurt. Ontspan eerst je bovenbenen en daarna je kuiten en voeten.

Stap 5: Normaal gezien is je lichaam nu volledig ontspannen. Probeer dan even 10 seconden aan niets te denken, om je vervolgens een van de volgende 3 situaties in te beelden:

- Je ligt op je rug in een kano die op een meer dobbert. Het water is kalm en de lucht is helderblauw.

- Je ligt in een zwarte fluwelen hangmat in een pikdonkere kamer.

- Je zegt steeds "niet denken, niet denken, niet denken" tegen jezelf.

Als alles goed gaat, lig je nu in diepe slaap te ronken. Slaap lekker!