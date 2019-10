Slaappillen doen meer kwaad dan goed en toch slikt 1 op de 5 Vlamingen ze Luc Beernaert

15 oktober 2019

00u00

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Fit & Gezond We slaan onze hersenen massaal knock-out met slaappillen: liefst 1 op de 5 Vlamingen neemt of nam al slaapmiddelen op doktersvoorschrift, bij vrouwen doet zelfs 1 op de 4 dat. En dat terwijl slaappillen verslavend zijn, nare neveneffecten hebben, de oorzaak van onze slaapproblemen niet aanpakken en onze slaapkwaliteit ook niet verbeteren. Maar er zijn alternatieven.

Partena Ziekenfonds onderzocht het slaapgedrag van duizend Vlamingen en lanceert vandaag een campagne om ons anders en beter te leren slapen. De helft van de Vlamingen slaapt acuut slecht en 1 op de 10 lijdt aan chronische slaapproblemen. 20% van de Vlamingen neemt of nam slaappillen op voorschrift, nog eens 16 % neemt of nam al natuurlijke slaapmedicatie zonder doktersvoorschrift. Uit eerdere studies bleek ook dat men in Wallonië 36% méér slaapmiddelen neemt dan in Vlaanderen en dat laaggeschoolden bijna vijf keer meer pillen slikken dan hooggeschoolden.

Sinterklaascultuur

"Op het vlak van volksgezondheid leven we in een sinterklaascultuur: 'neem een pilletje, ze worden toch terugbetaald'", stelt neurologe en slaapexpert Inge Declercq (UZA). "Mensen kiezen voor een quick fix, dat zit er bij ons ingebakken en daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor artsen, die in hun opleiding vaak weinig over slaapproblemen hebben geleerd, maar ook voor de minister van Volksgezondheid."

Want ze deugen niet, die slaappillen. Ze veranderen niets aan de oorzaken van slapeloosheid en ze hebben ongewenste effecten: vermoeidheid en slaperigheid, verminderde waakzaamheid, geheugen- en concentratiestoornissen, coördinatieproblemen, hoofdpijn, duizeligheid, depressie en verwarring. "Een slaappil zorgt er enkel voor dat je hersenen meer knock-out zijn 's nachts", stelt Declercq.

Wie met slaapproblemen kampt, pakt best eerst zijn slaaphygiëne aan door steeds op tijd en rond hetzelfde moment te gaan slapen. Geeft dat niet het gewenste resultaat, dan bent u klaar voor een slaaptherapie. Declercq: "Zo'n cognitieve gedragstherapie is een gestructureerde aanpak die gedragingen in kaart brengt en verschillende technieken aanbiedt. Zo kan je geholpen worden met stimuluscontrole waarbij je van je bed weer een positieve slaapprikkel maakt en niet iets wat je met wakker zijn associeert. Daarnaast kan je ook baat hebben bij slaaprestrictie. Dan hou je een slaaplogboek bij waaruit bijvoorbeeld blijkt dat je best slaapt tussen 1 en 6 uur. Dan ga je enkel in die tijdsspanne in bed liggen. Slaaptherapie is nog te weinig bekend. Slechts 1% van de Vlamingen volgde ooit zo'n therapie, terwijl dit voor 80% van de mensen met slapeloosheid doeltreffend kan zijn." Meer info vind je op mijnslaap.be.