Slaap zelf op een koelmat voor huisdieren & andere onverwachte hittetips van de redactie

24 juli 2019

07u53 4 Fit & Gezond Donderdag wordt het mogelijk de warmste dag ooit in ons land, zegt weerman Frank Deboosere. En ook de rest van de week krijgen we te maken met broeierig warme temperaturen. We maakten Donderdag wordt het mogelijk de warmste dag ooit in ons land, zegt weerman Frank Deboosere. En ook de rest van de week krijgen we te maken met broeierig warme temperaturen. We maakten eerder al een survivalgids voor de warmte, maar delen nu nog enkele extra persoonlijke tips van de redactie.

1. Zet een flesje bevroren water voor je ventilator. Zo blaast die koude lucht en niet warme naar je toe. Let wel dat je iets onder het flesje legt, zodat je vloer/nachtkastje niet geruïneerd raakt. Volgens sommigen op de redactie helpt het ook om een natte handdoek over de ventilator te leggen. Al moet je die wel relatief vaak opnieuw onder de koude kraan houden.

2. Tijgerbalsem ontspant spieren en gewrichten maar hij koelt ze ook af. De doordringende geur moet je er helaas bijnemen.

3. Niet enkel mensen puffen in de hitte, ook onze huisdieren zien af door de warmte. Online worden als oplossing daarom koelmatten verkocht die gevuld zijn met een zelf-koelende gel die wordt geactiveerd als het dier op de mat gaat liggen. In de praktijk vinden de meeste dieren er echter niets aan of ze krabben de mat open met alle gevolgen van dien. Veel beter is dan ook om zelf op zo’n mat te gaan liggen. Ideaal voor in de zetel of bed en ze kosten trouwens bijna niets.

4. Komkommer zit niet voor niets in vele verkoelende en kalmerende gezichtsproducten verwerkt, de groente heeft ook daadwerkelijk dat effect. Plaats daarom voor je gaat slapen allemaal schijfjes op je gezicht en lichaam en blijf zo een tiental minuten liggen. Stop de schijfjes daarna in een blender met wat aloe vera sap en je hebt dan weer een natuurlijke en goedkope aftersun in huis voor als je wat te lang (onbeschermd) in de zon hebt gezeten.

5. Geen koelelementen in huis om mee te gaan slapen? Vul dan een oude sok met rijstkorrels, doe er een elastiek rond en stop hem een paar uur in de vriezer. Ideaal om in je nek te leggen, wat dan weer de rest van je lichaam afkoelt.

6. Erg romantisch is het niet, maar mocht je een extra vrije kamer hebben, slaap je beter niet samen in een bed dezer dagen. Op die manier produceer je namelijk meer warmte en zweet je ook meer.

7. Hou lege parfumflesjes bij, vul die met water en zet ze overdag in de koelkast. Zo kun je jezelf makkelijk verfrissen ‘s nachts.

8. Heel wat mensen op de redactie stoppen ook hun lakens even in de koelkast voor het slapengaan. Uiteraard wel in een plastic zak. Al is dat verkoelende effect wel maar van korte duur.

9. Het klinkt aanlokkelijk om naakt te slapen bij deze temperaturen, maar dat doe je beter niet. Als je niets aanhebt, blijft het klammige nachtzweet op je lichaam plakken waardoor je het koud krijgt ‘s nachts. Om het warm te krijgen zul je veel meer bewegen in je slaap met een extra verstoorde nachtrust tot gevolg. Let er wel op dat je katoenen kleren aantrekt, omdat die vocht en lucht doorlaten.

