Slaap je nu het best mét of zonder beha? Nele Annemans

11 januari 2019

17u12

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond De ene beweert dat je er borstkanker van krijgt, volgens de ander gaan je borsten hangen als je er geen draagt. Al jaar en dag heerst de discussie of slapen met een beha gezond is of niet. Maar hoe zit het nu echt? Wij vroegen het aan onze deskundige.

Dokter Ann Mortier, gynaecoloog: “Er bestaan enkele hardnekkige mythes over ‘s nachts een beha dragen waar eigenlijk geen enkel wetenschappelijk bewijs voor is. Volgens de ene voorkomt het hangborsten, de andere beweert dat het je lymfeklieren blokkeert en nog anderen zeggen dat je er borstkanker van kan krijgen. Maar voor geen enkele van die stellingen is ooit bewijs geleverd.”

Voor sommige vrouwen met zware borsten kan een beha ‘s nachts wel enig comfort bieden en de kans op striemen verkleinen omdat de huid minder uitrekt. Mortier: “Als je er dan voor kiest om met je beha te slapen, moet die wel aan een aantal richtlijnen voldoen. Zorg er in de eerste plaats altijd voor dat je een beha in de juiste maat draagt. Als hij te klein is of te krap zit, kunnen je bloedstroom en de drainage van je lymfeklieren verstoord raken, en die slechte circulatie kan leiden tot een oedeem of andere ongemakken. Slaap ook altijd in een katoenen beha in plaats van een synthetische. Een synthetische beha ademt niet zo goed, waardoor er een minder goede circulatie van de lichaamswarmte ontstaat en de temperatuur van de borsten stijgt. Kies tot slot bij voorkeur een beha zonder beugels om drukplekken tegen te gaan.”

Moet je dus slapen met een beha? “Wij zullen dat nooit stimuleren of adviseren, behalve bij mensen die net een borstoperatie achter de rug hebben, of bij vrouwen die borstvoeding geven, om de stuwing wat tegen te gaan. Als het voor jou gewoon comfortabeler voelt, doe het dan gerust, maar hou rekening met de bovenstaande richtlijnen”, besluit de gynaecologe.