Slaap is de hersteldienst van ons brein: deze middelen beloven écht een verschil te maken in onze slaapkwaliteit

Fit & Gezond Terwijl wij slapen, werkt ons brein. Het wist onnodige infor­matie, bewaart dierbare herinneringen en her­beleeft trauma’s om de pijn ervan te verminderen. Allemaal een kwestie van hersengolven. De stap naar het manipuleren van die golven om onze slaap te verbeteren, is gezet. “Wat als we slaap zouden kunnen sturen met de bedoeling er het meeste uit te halen, zodat onze levenskwaliteit verbetert?”

Slapen is een dermate complex proces dat het een wonder is dat we het helemaal vanzelf kunnen. Het volgt een vast patroon: eerst de inslaapfase, dan de lichte, de diepe en de rem-of droomslaap. Eén cyclus van al die fases duurt zo’n 90 minuten. Per nacht gaan we drie tot vijf keer doorheen al die fases, telkens in dezelfde volgorde, maar niet in dezelfde hoeveelheid. Terwijl we in het begin van de nacht vooral in de eerste drie fases verblijven en weinig in de rem-slaap, verschuift het accent later in de nacht naar veel rem-slaap en minder naar de andere fases. Waarom?

De meeste experts zouden zeggen: geen idee. Neurowetenschapper Matthew Walker heeft een hypothese: “Omdat er zo weinig ruimte beschikbaar is, moet ons brein het juiste evenwicht vinden tussen het bewaren van oude informatie en het creëren van ruimte voor nieuwe. De ongelijke afwisseling tussen de eerste slaap­fases en de rem-slaap is nodig om onze zenuwcircuits ’s nachts goed te updaten en aan te passen. Zo kan de beperkte opslagruimte in onze hersenen goed worden benut. Om die balans te vinden is het noodzakelijk om te bepalen welke verse herinneringen belangrijk zijn en welke overlappen, welke overbodig zijn of niet meer nodig.”

Hersteldienst

We kennen het effect van een goede nachtrust allemaal: het probleem waarop je ’s avonds zat te broeden, lijkt zich in de ochtend vanzelf op te lossen. Dat moeilijke vraagstuk is plots ontrafeld, maar ook de woordenwisseling met je zus of de vraag waar je dat boek hebt gelegd. Slaap is het grootste hulpmiddel voor het geheugen.

Voorafgaand aan het ‘leren’ of binnenlaten van nieuwe informatie, om de hersenen op het leren voor te bereiden en erna: om de nieuwe informatie vast te leggen. In tegenstelling tot onze computer biedt het brein zelfs een automatische hersteldienst. Soms komen na een nachtje slapen herinneringen boven die we verloren waanden. Daarbij zorgt de diepe slaap voor het wieden en wissen van informatie, en de rem-slaap voor het versterken en bewaren ervan. Zo worden we tijdens het slapen slimmer, verwerken we pijnlijke herinneringen en gooien we onnodige informatie weg. De vergelijking met een computer en permanente reboot of formattering van een harde schijf is niet ver weg.

“Als we het goed en gezond aanpakken, slapen we acht uur per dag of een derde van ons leven”, zegt neurowetenschapper en slaapexpert Penny Lewis. “We spenderen er meer tijd aan dan om het even welke andere activiteit. Dat alleen al zou een aanduiding moeten zijn hoe belangrijk slaap is voor ons.”

Golven

Lewis is een groot voorvechter van een gloednieuwe wetenschap: sleep engineering. “Wat als we slaap zouden kunnen sturen, manipuleren, met de bedoeling er het meeste uit te halen, zodat onze levenskwaliteit verbetert? Die mogelijkheid fascineert me.”

Tijdens het slapen produceren onze hersenzenuwcellen elektrische stroompjes met elk hun eigen frequentie en effect: snelle golven met scherpe pieken, of trage, afgeronde golven. Elektriciteit, dat kennen we, en dus zijn die golven al uitgebreid gemeten en in kaart gebracht. In een volgende stap wekken ‘slaaptechnici’ als Lewis ze op via elektroden op het hoofd, of worden ze gemanipuleerd.

Zo moesten deelnemers aan zo’n hersenstimulator-experiment voor het slapengaan een aantal feiten uit het hoofd leren. Door de kwaliteit van de hersengolven tijdens de diepe slaap te verbeteren, verdubbelde het aantal herinnerde feiten tegenover de prestaties van de controlegroep. Naast een bombardement van kleine elektrische schokjes, experimenteert men ondertussen ook met klanken: korte ‘bliepjes’ op het juiste moment tijdens de diepe slaap zouden een soortgelijk effect hebben.

Verwittiging van Matthew Walker: “Voor je op zoek gaat naar een hersenstimulator of speakers voor boven je bed: het is ten sterkste af te raden om deze technieken zelf te proberen. Er zijn mensen die zelf een hersenstimulator hebben gebouwd of er een hebben gekocht op het internet, maar die voldoen absoluut niet aan de veiligheidscriteria. Er zijn gevallen bekend van brandwonden of zelfs tijdelijk verlies van gezichtsvermogen door fouten in de constructie of met het voltage.” Kortom: don’t try this at home.

Slaapmuts 2.0

David White, professor slaapgeneeskunde aan de Harvard University en al meer dan veertig jaar met slaap bezig, stelt vast dat de nood aan een betere slaapkwaliteit hoog is. “De verkoop van slaapmedicatie is gigantisch. Cijfers vertellen eenzelfde, negatieve verhaal: een groot deel van de volwassenen haalt geen zeven uur slaap, terwijl je gemiddeld acht uur nodig hebt. Dan is er ook nog het blauwe licht van computers, iPads en gsm’s dat onze nachtrust verstoort.”

Samen met Philips ontwikkelde hij een apparaat dat het midden houdt tussen een koptelefoon en een hoofdband, dat de weinige slaap die we hebben, zou moeten optimaliseren: de SmartSleep Deep Sleep Headband. “Het apparaat meet wanneer de trage golven van de diepe slaap (delta-golven, red.) optreden en produceert kleine, onhoorbare geluidjes die de diepe slaap versterken. Daardoor verbetert de herstelfunctie van de slaap”, legt White uit.

Het apparaat komt volgend jaar op de markt. Twee sen­soren in de hoofdband meten wanneer je in een diepe slaap verkeert. Stille geluidjes geven de trage delta-hersengolveneen boost en verbeteren de kwaliteit van je slaap. Via een app kan je ’s ochtends je slaapmeetwaarden en ‘score’ raadplegen.

De SmartSleep Deep Sleep Headband zou circa 390 euro kosten.

Philips mikt met de hoofdband op mensen die door omstandigheden niet het vereiste aantal uren halen: moeders met jonge kinderen, studenten, carrièretijgers… Maar benadrukt meteen dat de Deep Sleep niet bedoeld is als permanente oplossing. “Het is geen oplossing voor slecht gedrag. Dit is geen quickfix. Wie consequent te weinig slaapt, zal hiermee niet herstellen. Die moet zijn slaaphygiëne aanpassen.” Medische problemen worden met deze slaapmuts 2.0 evenmin aangepakt — “Met echte insomnia of apneu moet je naar een dokter” — en mensen boven de vijftig zijn er niet mee geholpen omdat de golven van de diepe slaap dan beginnen te veranderen. “Maar daar werken we aan”, zegt White.

Perfectie

Neurologe Inge Declercq (UZA) is niet onverdeeld positief . “Op zich lijkt het concept van sleep engineering heel aantrekkelijk, zeker in tijden waarin alles soms tot het uiterste efficiënt en performant moet zijn. Paradoxaal genoeg kan net die drang naar perfectie tot slapeloosheid leiden. De drang naar de ultieme slaap om de dag erop optimaal te kunnen functioneren, is zo groot, dat mensen er niet meer van kunnen slapen.”

“De oplossing is simpel: als je zorgt voor een goede, herstellende slaap, vloeiden de positieve effecten van een gezonde nachtrust – geheugenconsolidatie, emotionele verwerking, goed functioneren van de prefrontale hersenschors – daar automatisch uit voort. Die functies zitten ingebakken in je slaap en gaan soms verloren door een foute slaaphygiëne, slaaptekort, levensstijl of een verstoord slaappatroon. Maar daar kan je aan werken zonder hersengolven te gaan manipuleren. Sleep engineering is boeiende materie, maar het is niet evident om er een coherent wetenschappelijk en valabel geheel uit te halen. Het brein is dynamisch en de opzet van elk onderzoek is anders. Laat ons zeggen dat het een domein in ontwikkeling is. Veelbelovend, maar nog te onsamenhangend.”

Slimmer door te slapen?

Er zijn tal van proeven die aantonen dat je al slapend zaken kan aanleren, al is een nieuwe taal leren daar nog niet bij.

Britse wetenschappers lieten proefpersonen een lijst bijvoeglijke naamwoorden koppelen aan een lijst met objecten en scènes. Het woordje ‘levendig’ hoorde bijvoorbeeld bij een appel, ‘open’ bij een woestijn. Na het bestuderen van de woordjes en beelden mocht een deel van hen 90 minuten slapen, een deel bleef wakker. De slapers kregen de woordjes nog eens mee op een geluidsband. Zij scoorden bij een test duidelijk beter dan de wakkerblijvers.

Israëlische wetenschappers gingen nog een stap verder en lieten slapende proefpersonen op een onbewust niveau geluiden horen, gekoppeld aan de verstuiving van een aangename geur. Toen ze overdag het geluidje hoorden, maakten ze zonder het te beseffen een snuifbeweging, terwijl er geen geur was. Kortom: ze hadden een ‘reflex’ geleerd tijdens hun slaap.

Dat opent perspectieven, want het toont aan dat je ook nieuwe informatie al slapend kan opnemen. Zou je op die manier ook een taal kunnen leren, door een bandje te beluisteren tijdens je slaap? Daar is helaas nog geen bewijs voor. Wat volgens neuroloog Penny Lewis wel vaststaat, is dat een nachtje doordoen voor studenten géén goed idee is. Studeren en dan de volledige slaapcyclus doorlopen, wel. Slapers zouden tot 20% meer onthouden dan wakkere geesten.

