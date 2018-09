Sinaasappelhuid? Met deze slimme tips maak je cellulite minder zichtbaar Nele Annemans

09 september 2018

12u24

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Maar liefst 85 procent van de vrouwen kampt met cellulite - ongeacht welke kledingmaat. Je bent dus heus niet de enige bij wie die sinaasappelhuid een doorn in het oog is. En om meteen met de slechte deur in huis te vallen: cellulite kan je niet op magische wijze laten verdwijnen. Het goede nieuws? Er bestaan heel wat trucjes om je niet zo geliefde putjes minder zichtbaar te maken.

Bijna alle vrouwen - ja, ook de supermodellen en sportfantanen - hebben last van onderhuids vetweefsel dat drukt tegen de oppervlakte van hun huid en zo putjes op billen, dijen en buik veroorzaken. Eigen schuld, dikke bult? Niet helemaal. Hoewel je levensstijl (lees: weinig beweging, een zittend beroep en een niet al te gezond voedingspatroon) ook een invloed heeft op cellulite, zijn het vooral erfelijke aanleg, je hormonen en zelfs je leeftijd die je sinaasappelhuid veroorzaken. Maar ondanks dat, kan je toch een aantal dingen doen om je billen er wat putvrijer te laten uitzien. Dit zijn alvast onze beste tips.

1. Eerst water de rest komt later

De beste manier om van je sinaasappelhuid af te raken? Voldoende water drinken. Dat helpt het best om afvalstoffen weg te spoelen. Daarnaast is het een goed idee om wat meer voeding die rijk is aan polyfenolen zoals groene thee, pure chocolade, olijfolie, noten en blauwe en rode bessen op het menu te zetten. Die werken ook als de perfecte antioxidant.

2. Smeer je glad(der)

Helaas bestaan er geen wondermiddeltjes die je billen op miraculeuze wijze glad en helemaal putvrij maken. En hoewel crèmes de huid strakker kunnen laten lijken, is het geen oplossing op lange termijn omdat ze de huid niet kunnen binnendringen. Het gaat dus vooral om een optisch effect. Nataliya Robinson, een toonaangevende huidtherapeute uit Londen, stelt een natuurlijke aanpak met honing voor. ‘Honing is een natuurlijk ingrediënt dat je huid ontzwelt en de cellulite vermindert zonder het lichaam te belasten met gif- en chemische stoffen van bepaalde huidverzorgingsproducten’, aldus de huidtherapeute. Bovendien verbetert door de masseerbewegingen je bloedcirculatie en de lymfatische stroom en reduceer je vochtophopingen.

Hier vind je Robinson haar recept om thuis mee aan de slag te gaan.

Stap 1: Meng een theelepel honing met een theelepel zuiveringszout in een kleine kom en breng het aan op je huid. Het zuiveringszout exfolieert je huid op een natuurlijke manier terwijl de honing de huid hydrateert. Voeg een beetje water toe om het mengsel wat te verdunnen en begin intensief te masseren. Richt je vooral op je benen, dijen, buik en armen gedurende twee à drie minuten totdat je probleemgebieden zachter worden.

Stap 2: Breng nu wat honing aan op de cellulite op je benen en sla er zachtjes vier tot zeven minuten op. Dat helpt je doorbloeding te verbeteren zodat je sinaasappelhuid gladder wordt. Let wel dat je niet te hevig te keer gaat zodat je geen haarvaatjes kapot maakt. Ga daarna onder de douche en spoel de honing af.

3. Spiertjes kweken

Joggen, fietsen, zwemmen … het zijn allemaal ideale manieren om gezond te blijven - gooi je sportschoenen dus zeker nog niet weg -, maar écht veel helpen ze niet in de strijd tegen je hobbelige huid. Vooral spierverstevigende oefeningen en krachttraining hebben een invloed op je sinaasappelhuid. Helemaal verdwijnen als sneeuw voor de zon zal je cellulite niet doen, maar door meer spieren aan te maken, kan je de kuiltjes wel meer opvullen en de huid strakker trekken.

