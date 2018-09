Simpele yogaoefeningen om rugpijn achter je bureau te voorkomen Liesbeth De Corte

26 september 2018

14u51

Bron: Well+Good 0 Fit & Gezond We weten inmiddels wel dat zitten 'het nieuwe roken' is. Maar wat doe je eraan als je voor je werk een hele dag achter je bureau moet zitten? Je kan proberen geregeld recht te staan, tijdens de lunchpauze te gaan wandelen én af en toe wat te stretchen.

Zitten is slecht, we hebben het al een triljoen keer gehoord. Maar eerlijk? Ik ken niemand die dag in dag uit met een perfecte houding achter z'n bureau zit, elk halfuur de benen strekt of tussendoor een snelle work-out uitvoert. Misschien gelukkig maar, want collega's die zich letterlijk in het zweet werken zouden de muffe kantoorgeur niet bevorderen.

De oplossing, volgens yoga-instructeur Mary Ochsner, is stretchen. Ze bedoelt dan geen ingewikkelde yogaposes, maar zeer simpele oefeningen die je in 5 minuten kunt uitvoeren. De kans bestaat dat enkele collega's je een vreemde blik toewerpen, maar als het je nek- en rugpijn bestrijdt, is dat toch de moeite waard?

1. Adelaarshouding

Bij deze oefening kan je rustig blijven zitten op je stoel. Plaats je rechterelleboog bovenop de linkse bovenarm, en probeer je twee armen om elkaar te draaien. Leg de handpalmen op elkaar.

2. Handen achter je rug

Doe je armen achter je rug en vlecht je vingers in elkaar, net alsof je gaat bidden. Trek dan je armen zoveel mogelijk naar achter. "Deze simpele houding doet je schouders en borst veel deugd. Hoe meer je je schouders naar achteren duwt en je nek uitrekt, hoe beter", schrijft ze op Instagram.

3. Kat- en koehouding

Normaal gezien wordt deze oefening uitgevoerd op handen en knieën, maar eigenlijk lukt die ook perfect op je bureaustoel. Laat je handen rusten op je benen, en maak afwisselend een zo groot mogelijke holling en bolling in je rug. "Beweeg traag en adem goed in bij elke pose", aldus Ochsner.

4. Koeienkophouding

"Ik heb geen flauw idee waar de naam vandaan komt, maar het is een geweldige oefening om je schouders te stretchen", vertelt Ochsner. Hierbij breng je de linkerarm boven aan op de rug, net alsof je jeuk hebt aan je schouderblad. Breng dan je rechterarm achter de rug, alsof je aan de onderkant van je rug zou willen krabben. Wissel dan om. "Het is de bedoeling dat de handen elkaar raken, maar geen zorgen als dat niet lukt."