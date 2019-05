Simpele tips waar je op moet letten als je de hele dag zit LDC

Bron: Well+Good 0 Fit & Gezond Ah maandag, het begin van een nieuwe werkweek. Heel wat mensen brengen die al zittend door. En we weten allemaal dat dat niet gezond is. Voldoende rechtop staan en de benen strekken is belangrijk, maar ook je zithouding kan een wereld van verschil maken.

“Het slechtste wat je kan doen, is te laag zitten, een stoel gebruiken die te zacht is - want dat kan zorgen voor pijn aan je heupen en lies - en je voeten niet op de grond zetten”, zegt chiropractor Emily Kiberd. Kinesist Dariusz Stankiewicz deelt die mening. Hij hamert erop dat je niet voortdurend je benen mag kruisen. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat je voeten ondersteund worden.”

Raken je voeten simpelweg de vloer niet? Plaats dan iets op de grond als hulpmiddel. Zet je bureaustoel vervolgens hoog genoeg zodat de hoek tussen je romp en benen groter is dan 90 graden. Let erop dat je met een rechte rug zit tegen de leuning van je stoel, die voor extra steun zorgt. Laat je polsen vervolgens rusten op je bureau en kijk recht naar voren naar je computerscherm. Et voilà, je bent klaar om te werken.

Jammer genoeg klinkt dat simpeler dan het is. Als we heel eerlijk zijn: we houden die perfecte zithouding vaak geen volledige dag vol. “Dat is niet zo erg. Niemand kan dat", stelt Kiberd gerust. “Ook op je stoel beweeg je. Als je af en toe 10 of 20 minuten je benen kruist, kan dat niet zoveel kwaad. Het belangrijkste is dat je luistert naar je lichaam. Ben je moe en zit je al uren over je computer gebogen? Neem dan een pauze, haal wat water of ga even wandelen”, besluit de chiropractor.