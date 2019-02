Selma Blair onthult dat ze al 8 maanden in een MS-opflakkering zit: "Het is een echte sleur"

27 februari 2019

De Amerikaanse actrice Selma Blair verscheen zondagavond op de Vanity Fair Oscar-afterparty voor het eerst op een rode loper nadat ze in oktober bekendmaakte dat ze lijdt aan multiple sclerose (MS). En hoewel ze er werkelijk fantastisch uitzag, onthulde ze ook dat ze al 8 maanden een opflakkering heeft van MS. Wij legden ons oor te luisteren bij een specialist over wat dat en de ziekte nu precies inhoudt.

“Als mijn leven voor mijn ogen voorbij flitst, wil ik dat dit portret van @markseliger tevoorschijn komt”, was het bijschrift van Blair bij een foto die ze van zichzelf deelde op de rode loper van de Oscars. Maar in een van haar comments schreef ze ook dat ze al maanden in een opflakkering zit. De eerste symptomen begon ze te merken na de geboorte van haar zoon in 2011, de diagnose kwam er pas in augustus vorig jaar. Ze wordt geteisterd door enorme vermoeidheid, emotioneel leed en verlies van fysieke controle. Dat verklaart ook waarom ze met een wandelstok op de rode loper verscheen.

Het verhaal van Selma Blair zal voor heel wat MS-patiënten herkenbaar zijn, en toch ook weer niet, meent professor Benedicte Dubois, neuroloog in het UZ Leuven. “Want het meest typische aan MS is misschien wel dat het een ziekte is met veel gezichten. De leeftijd waarop de ziekte de kop opsteekt, de symptomen, het ziekteverloop, de reactie op behandelingen... ze verschillen sterk van patiënt tot patiënt. Ook voor de buitenwereld is het belangrijk om te weten dat alle MS-patiënten verschillend zijn en dat de clichébeelden die nog over de ziekte bestaan - denk maar aan het beeld van de patiënt die onvermijdelijk in een rolstoel belandt - niet altijd stroken met de werkelijkheid.”

Immuunsysteem op hol

Multiple sclerose is de meest voorkomende aandoening van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) bij jonge volwassenen. Aan de basis ligt een aantasting van de myeline, de vetachtige isolatielaag rond de zenuwbanen, door ons eigen immuunsysteem. Er ontstaan ontstekingen in de myeline en daardoor wordt de geleiding van de zenuwprikkels langs de zenuwbanen verstoord en treden allerlei klachten op. Die klachten worden vaak weer minder als de ontsteking voorbij is, maar soms blijft er een soort litteken achter (een plaque) dat ook storingen kan teweegbrengen. “De precieze oorzaken van MS zijn nog niet bekend, maar we weten dat het om een samenspel van verschillende factoren gaat”, zegt prof. Dubois. “Naast een zekere genetische voorbeschiktheid - bepaalde mensen zijn vatbaarder voor de ziekte dan andere - spelen omgevingsfactoren een rol. Dat verklaart waarom de ziekte meer voorkomt naarmate je verder van de evenaar verwijderd woont. In onze contreien lijden per 100.000 personen zo’n 80 à 100 mensen aan de ziekte. Wat de precieze omgevingsfactoren zijn die het ontstaan van MS in de hand werken, daar is de wetenschap nog niet uit.”

De klachten waarmee MS-patiënten te maken krijgen, hangen af van de plaats in het centrale zenuwstelsel waar de ontsteking of afbraak van de myeline zich voordoet. Prof. Dubois: “Krachtverlies in de armen en benen komt vaak voor, net als problemen met de ogen en moeite met stappen. Ook ‘onzichtbare symptomen’, zoals blaasproblemen, extreme vermoeidheid en pijn kunnen een gevolg zijn van MS, net als coördinatie- en evenwichtsstoornissen. De ernst en de aard van de symptomen kunnen verschillen van patiënt tot patiënt en kunnen door de tijd heen evolueren.”

Ups en downs

“Bij de meeste MS-patiënten steekt de ziekte tussen de leeftijd van 25 en 40 jaar voor het eerst de kop op, maar er zijn ook kinderen met MS en mensen die er pas op bejaarde leeftijd mee te maken krijgen”, weet professor Dubois. “Ook de manier waarop de ziekte verloopt, kan individueel sterk verschillen, maar bij de meeste patiënten uit de ziekte zich in de vorm van opflakkeringen van klachten. Een plotse ontsteking in het centrale zenuwstelsel is er dan voor verantwoordelijk dat de patiënt tijdelijk - meestal een paar weken - minder goed ziet, problemen heeft met stappen, minder kracht heeft, noem maar op. We spreken dan van relapsing-remitting MS. Na zo’n opflakkering of relapse nemen de klachten geleidelijk weer af en treedt herstel op. Soms is het herstel na zo’n aanval volledig, maar vaak blijven wat restverschijnselen aanwezig. Naarmate een patiënt meer opflakkeringen heeft, kunnen die restletsels ook accumuleren waardoor de patiënt zijn algemene gezondheidstoestand steeds verder achteruit ziet gaan. Veel MS-patiënten kennen 10 tot 15 jaar lang zo’n periodes van ups en downs, waarna hun ziekte een meer progressieve vorm aanneemt: er is dan geen sprake meer van opflakkeringen en herstelperiodes, maar van een geleidelijke aftakeling. Bij een minderheid van de patiënten, zo’n 10 tot 15%, kent de ziekte van in de beginfase zo’n progressief verloop. Deze vorm van MS is de primair progressieve vorm.”

Behandeling

De diagnose MS mag voor patiënten dan een ijskoude douche zijn, er is ook goed nieuws. De behandelingsmogelijkheden zijn er - althans voor de relapsing-remitting vorm - de laatste jaren spectaculair op vooruit gegaan. “Vanuit de biotechnologie is er een waaier aan medicijnen ontwikkeld die ons vandaag toelaten de ziekte af te remmen en het aantal opflakkeringen aanzienlijk terug te dringen, zodat de patiënten ook minder restletsels opstapelen”, verduidelijkt professor Dubois. “Patiënten met progressieve MS moeten we wel nog vaak teleurstellen. Behalve hun symptomen bestrijden, kunnen we voor hen weinig doen, want er bestaat nog geen medicatie om deze vorm van de ziekte een halt toe te roepen of de evolutie te vertragen, laat staan om de aangerichte schade ongedaan te maken. Hopelijk zullen we ook op dat vlak snel vooruitgang boeken.”