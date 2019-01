Schud de benen los: dansen is goed voor je lichaam en geest Margo Verhasselt

Dat Vlaanderen van dansen houdt, blijkt uit de populariteit van talloze dansprogramma's op tv. Maar wat velen niet beseffen, is dat je er zelf ook baat kunt hebben door uit je zetel te komen om wat danspasjes te zetten. Twee studies tonen aan dat dansen je gezond houdt en de kans op een handicap en dementie vermindert.

Een paper, die gepubliceerd werd in de Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, bekeek hoe verschillende soorten fysieke activiteit een impact hadden op het leven van 1,000 bejaarde Japanse vrouwen en op het risico dat zij liepen op een handicap. Er werd gekeken naar hoe zij taken zoals wandelen, een bad nemen en zich aankleden, uitvoerden. Daarnaast werden de vrouwen ondervraagd over hun gezondheid en lichaamsbeweging. Vervolgens werden de vrouwen gedurende acht jaar gevolgd en werd bijgehouden of er vroegtijdige tekenen van een handicap te zien waren.

In die acht jaar, waren er 130 vrouwen die gehandicapt werden. De onderzoekers ontdekten dat fysieke activiteit over het algemeen een positief effect had, maar sommige soorten sport hadden een grotere impact dan anderen. Dans prijkt bovenaan de lijst.

De onderzoekers merkten op dat vrouwen die regelmatig dansten 73% minder kans hadden om gehandicapt te worden in vergelijking met vrouwen die dat niet deden. Geen enkele andere sport had zo’n sterk effect. Het voordeel van dansen? Het is positief op heel wat verschillende vlakken, zowel fysiek als mentaal. “Bij dansen werk je aan je evenwicht, kracht, doorzettingsvermogen en je concentratie. Je moet je immers focussen op de muziek en je partner”, schrijven de onderzoekers over hun studie.

Gezond verouderen

Volgens een studie in The New England Journal of Medicine is dansen ook goed voor je geheugen en kan dit het ontwikkelen van dementie op latere leeftijd voorkomen. Sport kan volumeverlies van de hippocampus omkeren, dit is het hersendeel dat het geheugen controleert. De hippocampus krimpt namelijk van nature door het verouderingsproces. Het gevolg? Een slecht geheugen en in sommige gevallen zelfs dementie.