Schrik jij 's nachts vaak wakker? Misschien ligt het hieraan

11 september 2018

Dat je 's nachts plots wakker wordt, kan verschillende oorzaken hebben. Om te achterhalen of er iets meer aan de hand is, moet je eerst een aantal dingen uitsluiten. Denk even na over het moment waarop je plots wakker werd. Had je een erge nachtmerrie? Had je veel stress of was je erg gespannen? Dat zijn triggers die je hart sneller doen slaan waardoor je plots wakker kan schrikken. Meestal is je nachtelijk waken dan ook vrij onschuldig.

Wat de meer fysieke oorzaken betreft, kunnen bepaalde medicijnen zoals sommige tegen astma je hart sneller doen slaan. Vraag aan je arts of je medicatie eventueel aangepast kan worden. Sla je regelmatig maaltijden over, of ben je diabetisch en gebruik je medicatie om je bloedsuikerspiegel onder controle te houden? Dan kan een te lage bloedsuikerspiegel hartkloppingen veroorzaken waardoor je ook plots wakker wordt.

Kan je alle voorgaande oorzaken uitsluiten? Dan is er misschien iets ernstigers aan de hand. Zo veroorzaken een aantal hartaandoeningen, net zoals een overactieve schildklier, een onregelmatige hartslag.

Als je dus vaak wakker schrikt 's nachts zonder dat je je herinnert dat je een nachtmerrie had of gespannen was, raadpleeg dan je arts. Die onderzoekt of er bepaalde fysieke problemen aan de oorzaak liggen en kan je behandelen zodat je opnieuw kan genieten van je welverdiende nachtrust.

