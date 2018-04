Schol! Drink je gezond met het energiedrankje van Evy Gruyaert en NINA #Letsgonina dag 2 Margo Verhasselt

08 april 2018

09u00 5 Fit & Gezond Geen kilo's die eraf vliegen, geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan. Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Moet lukken, niet?

Dag 2: Maak een energiedrankje

Anderhalve tot twee liter water per dag, zoveel water zou je moeten drinken om gezond te zijn. Schiet je nu even in paniek? Geen zorgen, we zijn hier bijna allemaal schuldig aan. Zorg ervoor dat je altijd water bij de hand hebt, Evy heeft altijd een flesje water in haar handtas of in de koffer van haar wagen liggen. Daarnaast houdt ze vast aan een gouden regel: voor elke tas koffie die je drinkt, drink je twee glazen water. Dag 2 van #Letsgonina maakt voorgoed komaf met dorst. Samen met Evy maken we een eigen energiedrankje!

Hoe doe je dat? Het is super simpel! Schil een stukje gember en doe het in een leuk glas waar je straks je water aan kan toevoegen. Waarom gember? Deze magische wortel uit Azië zal je lichaam meteen een boost geven. Het tweede ingrediënt dat we aan ons drankje toevoegen is citroen: fris en boordevol vitaminen! Doe daarna enkele takjes munt in het glas, zodat het drankje een heerlijke smaak krijgt. Last but not least, vooral voor de zoetebekken onder ons: framboos, maakt het geheel iets zoeter en helemaal af! Laatste stap: vullen met water en drinken maar. Schol!