Schenk nog een kopje in, want koffie is goed voor de huid Liesbeth De Corte

22 oktober 2018

Het is maandagochtend, het moment dat veel mensen hun toevlucht zoeken bij een kopje koffie. En daar is niets mis mee, zo blijkt uit een recente studie. Meer nog: het drankje zou goed zijn voor je huid.

Is koffie nu gezond of niet? De kans is groot dat je uiteindelijk niet meer weet wat te geloven, aangezien diverse onderzoeken elkaar regelmatig tegenspreken. Tot enkele decennia geleden stond koffie vooral in een slecht daglicht, maar de laatste jaren lijkt daar verandering in te komen. Zo hebben verschillende studies aangetoond dat het zwarte goud je beschermt tegen hartziekten, diabetes type 2, Parkinson en enkele kankers.

Rosacea

Nu is er een nieuwe studie gepubliceerd in het vakblad JAMA Dermatology waarin staat dat vrouwen die genieten van een dagelijks kopje troost, minder kans hebben op rosacea. Oftewel: een veel voorkomende huidaandoening waarbij je last krijgt van rode vlekken en puistjes in je gezicht.

De wetenschappers van de Brown-universiteit geven in hun paper eerlijk toe dat ze op voorhand geen flauw benul hadden wat de uitkomst zou zijn van hun onderzoek. Het kon twee kanten uitgaan, schrijven ze. “In het verleden is al aangetoond dat koffie een vaatverwijdende werking heeft." Dat zorgt voor de minder grote kans op hart- en vaatziekten, en de onderzoekers hadden zo’n donkerbruin vermoeden dat dit ook de kans op rosacea zou verkleinen. Anderzijds kunnen hete dranken de huidaandoening net verergeren.

Om uit te pluizen wat het effect van koffie net is, maakten de bollebozen gebruik van data van 82.000 Amerikaanse vrouwen. Die gegevens werden verzameld tussen 1989 en 2005 in het kader van een grote nationale studie. Tijdens die periode moesten de dames om de vier jaar een interview afleggen. Er werden een hele reeks vragen gesteld, onder meer over hun gezondheid, eet- en drinkgewoonten.

Cafeïne

Van de ondervraagde dames hadden er zowat 5.000 last van rosacea. Koffiedrinkers liepen minder risico op de huidaandoening. Zo bleek dat mensen die vier keer per dag een kop drinken 23% minder risico liepen dan de dames die een keer per maand of nooit koffie drinken.

Opvallend genoeg geldt dat niet bij koffie zonder cafeïne. Dat suggereert volgens de wetenschappers dat cafeïne mee bepaalt of je een gezond velletje hebt of niet. Het is ook goed mogelijk dat bepaalde antioxidanten in het zwarte goud een rol spelen. Meer onderzoek is nodig, besluiten ze. Zeker omdat het ook gaat om een observationeel onderzoek kunnen ze niet met zekerheid zeggen dat een bakje troost je snoet effectief beschermt.