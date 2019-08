Scalpcare is de nieuwe skincare: tips voor een gezonde hoofdhuid én een mooie haardos Sophie Vereycken

“Een gezonde geest in een gezond lichaam,” zo liet de Romeinse dichter Juvenalis optekenen in de eerste eeuw na Christus. Het is maar dat ze toen nog niet echt bezig waren met hun haardos, anders had de openingszin van zijn befaamde satiren misschien wel anders geluid. “Een gezonde haardos op een gezonde hoofdhuid,” bijvoorbeeld. Want dat die twee hand in hand gaan, bevestigt ook professor Jan Gutermuth, diensthoofd dermatologie aan het UZ Brussel.

“Alle voedingsstoffen die belangrijk zijn voor het haar, komen uit de huid. Die bevat de bloedvaten die ervoor zorgen dat ons haar voldoende zuurstof en eiwitten krijgt, maar ook talgklieren die een beschermend laagje over het haar leggen. Zo houden ze het haar zacht en beschermen ze het tegen bacteriën, virussen en schimmels.”

Best belangrijk dus, die hoofdhuid. Maar op sommige ochtenden zijn we al opgelucht als we er überhaupt in slagen om in propere kleren op het werk aan te komen, laat staan dat we tijd hadden om een leger aan producten op onze kruin te smeren. Dat is niet altijd nodig, stelt professor Gutermuth gerust. Met de juiste verzorging voor je hoofdhuid kom je ook al een heel eind.

WAT ALS JE LAST HEBT VAN EEN VETTE HOOFDHUID?

Wat is het?

Een vette hoofdhuid ontstaat op het moment dat de talgklieren overmatig veel talg produceren. Dat kan

genetisch bepaald zijn, maar ook hormonen kunnen er iets mee te maken hebben. Zo hebben tieners er vaak last van, net als vrouwen op een bepaald punt in hun menstruatiecyclus. Daarnaast is stress soms een oorzaak, net als veel sporten, omdat de hoofdhuid dan beter doorbloed is en meer zweet.

Herkennen aan:

• Vet haar: vet is een klein beetje vloeibaar, waardoor het samenvloeit met het haar.

• Fijn haar: mensen met fijn haar hebben vaak meer haar, en dus ook meer talgklieren, waardoor ze vaker een vette hoofdhuid hebben.

Doen:

Was je haren drie keer per week met een speciale shampoo die wat meer vet verwijdert. Gebruik daarnaast één keer per week een scrubshampoo die achtergebleven productresten en dode huidvellen richting het afvoerputje stuurt.

Niet doen:

Zet je haardroger niet te warm en gebruik een kam in plaats van een borstel. Zowel hitte als massage stimuleren de hoofdhuid, waardoor die net meer talg zal aanmaken.

WAT ALS JE LAST HEBT VAN ROOS?

Wat is het?

Mensen met roos zijn eigenlijk overgevoelig voor een bepaalde schimmel die op onze hoofdhuid leeft. Die schimmel, die we overigens allemaal hebben, breekt de talg op onze hoofdhuid af, waardoor er oliezuur

ontstaat. Ongeveer de helft van de mensen is daar gevoelig voor. In dat geval wil de huid zo snel mogelijk van die irritatie afkomen, dus produceert ze sneller nieuwe huidcellen. Het resultaat: die gaan zich opstapelen en vormen zo de gevreesde schilfertjes.

Herkennen aan:

• Een vettere hoofdhuid.

• Schilfertjes: vaak hebben ze een vettig laagje en zijn ze iets groter van formaat.

Doen:

De eerste stap is om de schimmel onder controle te houden, bijvoorbeeld met een shampoo op basis van zink. Daarnaast kan je de schilfertjes behandelen met producten die salicylzuur bevatten. Die zorgen ervoor dat de schilfers loskomen.

Niet doen:

De hoofdhuid verder irriteren door agressieve producten te gebruiken. Zorg dat je shampoo en conditioner nog steeds verzachtende en kalmerende bestanddelen

bevatten.

WAT ALS JE LAST HEBT VAN EEN DROGE HOOFDHUID?

Wat is het?

Mensen die over het algemeen een gevoelige huid hebben, hebben vaak eveneens een droge hoofdhuid. Bovendien hebben ze er vaker last van in de winter dan in de zomer. De verwarming staat hoger, de lucht is

droger, kortom: de huid – inclusief de hoofdhuid – wordt ook droger.

Herkennen aan:

• Vaak voelen de haren zelf ook droog aan.

• Schilfertjes: deze schilfertjes zijn droog en heel erg fijn.

Doen:

Kies voor producten met een vettere substantie, liefst op basis van kalmerende kruidenextracten zoals kamille en rozemarijn. Zorg dat de luchtvochtigheid in orde is, om de externe uitdrogingsfactoren zo veel mogelijk te beperken. Gebruik één keer per week een vochtinbrengend masker voor de hoofdhuid.

Niet doen:

Vermijd sterke zepen en agressieve shampoos die erg schuimen. Die zullen de huid alleen maar

verder uitdrogen.

WAT ALS JE LAST HEBT VAN EEN GEVOELIGE HOOFDHUID?

Wat is het?

Een geïrriteerde of gevoelige hoofdhuid komt vooral voor bij mensen die een droge hoofdhuid hebben en te agressieve producten gebruiken. Al kan het ook te maken hebben met te frequent wassen of hormonale situaties, zoals de menopauze of puberteit.

Herkennen aan:

• Een jeukend of prikkend gevoel op de hoofdhuid.

• Een droge hoofdhuid.

Doen:

Kies voor producten op basis van anti-inflammatoire ingrediënten. Probeer de microflora te herstellen door de hoofdhuid te kalmeren, bijvoorbeeld met ceramiden, xylitol en melkzuur.

Niet doen:

Skip alle producten die vet wegnemen. Gebruik een kam in plaats van een borstel, om de hoofdhuid zo weinig mogelijk te irriteren.