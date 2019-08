Sandra Bekkari geeft Wim Opbrouck gelijk: “Af en toe een stukje taart, daar moet je je niet schuldig over voelen” NA

13u35 0 Fit & Gezond Nu zelfs Sergio Herman zich waagt aan het ketodieet, groeit zowel het aantal aanhangers als de mensen die zich tegen het koolhydraatarme en vetrijke dieet kanten. Een van hen is acteur en presentator Wim Opbrouck. Hij en andere voedingsdeskundigen willen dat we opnieuw ons gezond verstand gebruiken en af en toe genieten van een stukje taart of cake.

Vanaf volgende week woensdag 4 september gaat het nieuwe seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’ van start. Daarin strijden 10 kandidaten om de titel van de Beste Bakker van 2019. Voor de derde keer neemt Wim Opbrouck de presentatie voor zijn rekening. Hij pleit dan ook voor af en toe een stukje taart te eten en je gezond verstand te gebruiken. “De ketodiëten vliegen ons om de oren”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Ik eet zelf gezond en train tweewekelijks, maar diëten doe ik niet. Een beetje gezond verstand. Af en toe een taartje of stukje cake: mág het alsjeblieft nog?”

Dat beaamt ook voedingsdeskundige Sandra Bekkari. “Het is zeker een goed idee om minder sterk bewerkte voedingsmiddelen te eten, maar volledig schrappen zoals in bijvoorbeeld het ketodieet is erg moeilijk en vaak niet haalbaar. Gebruik gewoon je gezond verstand en eet ze met mate. Ik pas hierbij de 80/20-regel toe. Probeer om 80% van de tijd gezonde keuzes te maken en de overige 20 te gebruiken om te zondigen. Als de basis van je eetpatroon gezond is zal die laatste 20% het verschil niet maken.”

Chocoladetaart

Je hoeft je dus ook niet schuldig te voelen als je eens zondigt volgens Bekkari. “Eet gezond, maar geniet ook af en toe van een extraatje zoals een pakje friet of een stuk chocolade. En als je zondigt, voel je daar dan vooral niet schuldig over en kies ook iets wat je echt lekker vindt. Ga bijvoorbeeld niet voor een fruittaart omdat je denkt dat die gezonder is, als je eigenlijk zin hebt in chocoladetaart. Waarschijnlijk laat je je daarna toch nog verleiden en eet je ze uiteindelijk alle twee. Voer niet zo’n harde strijd met jezelf, want die loopt toch verkeerd af. Geniet van lekker eten, maar gebruik gewoon je gezond verstand. Er bestaan ook geen verboden voedingsmiddelen. Ontzeg jezelf dus niets en schrap niet plotseling bepaalde voedingsgroepen.”

Al zegt Bekkari er wel bij dat het goed is om minder sterk bewerkte suikers te eten. “De gemiddelde Belg eet 40 kilogram suiker per jaar. Door suiker even te schrappen word je je daar bewust van én ontwen je ook je drang naar zoet. Je smaakpapillen passen zich namelijk na een tijdje aan, waardoor je opnieuw leert proeven hoe zoet iets smaakt. Bovendien eten we in het algemeen te veel sterk bewerkte koolhydraten. Veel mensen zitten heel de dag aan hun bureau gekluisterd, komen thuis, eten een bord spaghetti en ploffen in de zetel. Maar die grote hoeveelheden koolhydraten heb je helemaal niet nodig, tenzij je een topsporter bent.”