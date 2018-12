Samen breken ze de stilte: dove en horende kinderen ontmoeten de Kerstman in Lapland Geertrui Mayeur

21 december 2018

16u05

Hoe ervaar je de wereld als je doof geboren wordt, en praten met anderen niet vanzelf gaat?

Samen met de zevenjarige Otto en zijn ouders trokken Goed Gevoel-journaliste Geertrui en haar zoon naar het Hoge Noorden. Op zoek naar de Kerstman, maar vooral om een Hoe ervaar je de wereld als je doof geboren wordt, en praten met anderen niet vanzelf gaat?Samen met de zevenjarige Otto en zijn ouders trokken Goed Gevoel-journaliste Geertrui en haar zoon naar het Hoge Noorden. Op zoek naar de Kerstman, maar vooral om een app te ontdekken die dove kinderen helpt met lezen.

In de luchthavenlobby van Helsinki, de hoofdstad van Finland, ontmoeten twee jongens elkaar voor het eerst: Otto is zeven, Luka is tien en ze popelen om naar Lapland te vliegen. Allebei nieuwsgierige en pientere kerels, klaar voor een portie sneeuw- en winterpret. Met één verschil: de stilte van het Hoge Noorden klinkt voor Otto nog oorverdovender, want hij is sinds zijn geboorte zo goed als doof.

Het is een wereld die mijn zoon Luka tot nu toe vreemd was. Gelukkig is er een fantastische tolk mee op deze reis. Op het speeltapijt is het ijs al vlug gebroken. Als het vliegtuig die avond de landing inzet op de luchthaven van Ivalo, zijn beide jongens door het dolle heen: ‘Luka, Luka!’ wuift en roept Otto. ‘Sneeuw!!!’

Bij het ontbijt is het een blij weerzien. Otto en Luka spelen, knuffelen en zijn net als de andere kinderen uit Europa klaar voor een spannende dag. We gaan op bezoek bij de Kerstman, zien rendieren, rusten uit in een echte slee, warmen ons op in een tipi met bessensap en zien de zon in een tijdspanne van drie uur op- en ondergaan.

