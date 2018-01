Saartje Vandendriessche: "Falen is ook leren. Als ik verlies, gun ik de ander de overwinning" Het sterke geslacht Eva Van Driessche

20 januari 2018

11u37 0 Fit & Gezond Saartje Vandendriessche (42) is terug. In haar eigen programma 'Op de man af' daagt ze zeven mannen fysiek uit. Eén van hen is Vlaanderens stoerste sloeber, Jan Van Looveren (49). In NINA gaan de twee met elkaar in gesprek: Saartje op de Jan af.

Wie is nu eigenlijk het sterke geslacht? Mannen omwille van hun fysieke kracht of vrouwen omdat ze met doorzettingsvermogen, tactiek en voorbereiding die fysieke achterstand proberen in te halen. Saartje Vandendriessche zoekt het uit in zeven afleveringen van 'Op de man af', waarin ze zich telkens in een sportieve discipline meet met een man die man genoeg is om met Saartje in de clinch te gaan. Eén van hen is Jan Van Looveren. Samen laten ze in de fitness hun spieren rollen voor de fotograaf. Daarna doen ze nog een rondje verbaal armworstelen tijdens het interview. Wie kunnen we als winnaar uitroepen?

Tijdens de fotoshoot zagen we het duidelijk: jullie zijn allebei in topvorm. Hoe belangrijk is sporten in jullie leven?

Saartje: "Ik sport quasi elke dag. Sporten is levensnoodzakelijk. Voor je lichaam, maar het sociale aspect van sporten wordt vaak onderschat. Dat is voor mij ook belangrijk. Lopen doe ik alleen, maar krachttraining doe ik in groep in de fitness, en dat is waanzinnig plezant. En als je kan sporten en lachen, zoals met Jan hier, dan is het optimaal. Dan heb je niet eens het gevoel dat je aan het sporten bent."

Jan: "Sporten is als spruiten eten. In het begin moet je dat niet hebben, maar daarna kan je niet meer zonder. Als ik mensen vertelde dat ik een marathon zou lopen, dan kreeg ik vaak de reactie dat lopen zo saai is. Ik vond dat ook. De eerste vijf kilometer: saai! Maar dan wordt het een verslaving en begin je naar die volgende training te verlangen."

Saartje: "Sporten heeft ook een heel mentaal effect. Als ik rustige cardio doe en ga lopen dan krijg ik ideëen die ik bij thuiskomst bij wijze van spreken alleen nog maar op papier moet zetten. En bij sporten aan hoge intensiteit denk je dan weer amper. Beide werken helend, ze brengen rust in je hoofd."

Jan: "Soms ben ik zo opgefokt door de snelheid waaraan wij leven. En door sociale media. Je krijgt de hele tijd berichten te verwerken, is het niet Trump die een dwaze uitspraak doet dan wel weer Boef. Je moet daar de hele tijd op reageren. Ik heb er soms gewoon geen mening over. Ik wil er geen mening over hebben. Als dat koppeke helemaal vol zit en je gaat dan tien kilometer lopen en beseft achteraf dat je het achter je gelaten hebt. Heerlijk! Dat had ik tien jaar geleden niet, ik was toen totaal niet bezig met sporten en kon die pauzeknop niet indrukken. Hoe ouder je wordt, hoe meer je moet investeren in je lichaam."

Jan zegt het zelf in de aflevering, hij is een beer van een vent. Een ideale uitdager voor jou, Saartje?

Saartje: "Jan is een typische alfaman. Al op de eerste dag liet hij zijn spierballen zien. Met die spieren ga ik jou verslaan! Toen was de toon gezet. Dat zijn de mannen die je het hardst wil kloppen. Maarten Vangramberen was ook zo iemand. Hij was de meest complete sportman van allemaal. Hij gaat heel ver voor een wedstrijd, en hij had ook allemaal van die gespecialiseerde sportgelletjes bij die hij dan mooi voor zich uitstalde (lacht). En toch toont die beer van een vent ook emotie in de aflevering. Zo schattig hoe hij op een bepaald moment met mij meeleefde!"

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN