Ruim dubbel zoveel klachten over 'smartphone-nek' bij jongeren: zo verstevig je die nekspieren Inge Stiers

14 april 2018

14u03 0 Fit & Gezond Elke dag turen we gemiddeld zo’n vier uur naar ons telefoon-scherm, veelal met gebogen hoofd. Dat brengt een extra belasting tot wel 27 kilo met zich mee, met mogelijk een ‘smartphone-nek’ tot gevolg. «Vooral bij jongeren explodeert het aantal klachten», zegt Lieven Maesschalck.

De tech-neck, de smartphone-rug of app-nek: het zijn allemaal verschillende benamingen voor hetzelfde fenomeen: nek-, schouder en armklachten die veroorzaakt worden door langdurig voorovergebogen kijken naar een mobiel beeldscherm. Voor je wervelkolom komt deze beweging overeen met een extra druk van liefst vier bowlingballen. Dat kan leiden tot gewrichts- en spierpijn, het voortijdig aftakelen van de tussenwervelschijven in de nek, slijtage, scheuren, maar ook hoofdpijn en tintelingen in armen en handen. Het verliezen van de natuurlijke kromming van de wervelkolom veroorzaakt ook spanning op de rug en tijdens de groei van een kind of puber kunnen de gevolgen zelfs onomkeerbaar zijn voor de wervelkolom.

HLN